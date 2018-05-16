Сумки как у разносчика пиццы и порванные шарфы-кардиганы в новой коллекции Balenciaga
В новой pre-fall коллекции Balenciaga Демна Гвасалия продолжает играть в логоманию и переосмысление советской эпохи: архитектурные сумки с брендингом, фуфайки как у вашей бабушки, остроносые клетчатые ботильоны и свитеры с элементами underwear сняты в антураже старых обшарпанных стен. То же мы видели в лукбуке прошлой межсезонной коллекции бренда, главными вещами в которой стали «туристические» баулы и деконструированные дутые куртки. На этот же раз поклонники Balenciaga (вангуем!) ринутся за сумками как у разносчика пиццы и нарядными сапогами-чулками — они украшены звездами и идеальны для выпускного!
Хотя нас не покидает ощущение, что Кристобаль Баленсиага был бы в шоке от увиденного — Демна все дальше и дальше уходит от истоков аристократичного бренда. Его ДНК прослеживается только в объемах — оверсайзовых круглых формах пальто, жилеток и олимпиек. Они, кстати, перешли в женскую коллекцию из мужской и вполне сочетаются с платьями и олдскульными лодочками — в чем-в чем, а в сочетании несочетаемого Гвасалия преуспевает.
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