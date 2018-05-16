БДСМ, милитари и викторианская эпоха в новой pre-fall коллекции Alexander McQueen

Недавно мы рассказывали, как нужно носить БДСМ-одежду и не выглядеть пошло, но после презентации коллекции pre-fall Alexander McQueen поняли, что никто не даст мастер-класс лучше бренда. Фетиш-элементы вроде кожаных ботфортов, поясов с клепками и абсолютно прозрачных платьев переплетены с военной и викторианской стилисткой. Они отражены в рюшах (похожих на морскую пену), строгом архитектурном покрое, крупных вместительных карманах и иногда нежных пастельных тонах — все снова говорит о феминизме, который заканчивается, когда девушка идет на свидание с отличным парнем.