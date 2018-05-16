БДСМ, милитари и викторианская эпоха в новой pre-fall коллекции Alexander McQueen
Недавно мы рассказывали, как нужно носить БДСМ-одежду и не выглядеть пошло, но после презентации коллекции pre-fall Alexander McQueen поняли, что никто не даст мастер-класс лучше бренда. Фетиш-элементы вроде кожаных ботфортов, поясов с клепками и абсолютно прозрачных платьев переплетены с военной и викторианской стилисткой. Они отражены в рюшах (похожих на морскую пену), строгом архитектурном покрое, крупных вместительных карманах и иногда нежных пастельных тонах — все снова говорит о феминизме, который заканчивается, когда девушка идет на свидание с отличным парнем.
Для такого события у Бертон есть коктейльные мини, кружевные туники и даже куртки со шлефом (по-петербургски праздничые!). А если свидание приведет по венец, то можно купить необычные черно-розовые и золотые платья в пайетках. Сара знает, что нужно для настоящего праздника, ведь именно она делала наряд Кейт Миддлтон для свадьбы с принцем.
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