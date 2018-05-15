Покупка недели: ведерко для льда и резиновые сандалии Gucci

При создании сумки дизайнеры аксессуарного подразделения бренда ориентировались на пляжные ретро-модели. Но мы уверены, что в них нельзя было носить кубики льда и прятать охлажденное просекко (а в этой — можно!). Дополнением к сумке станут классные резиновые сандалии для мужчин и шлепанцы с фирменной перемычкой Gucci для женщин. В Петербурге все продается в универмаге ДЛТ и обойдется по ценам от 31 200 до 73 900 рублей.