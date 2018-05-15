Покупка недели: ведерко для льда и резиновые сандалии Gucci
Мы нашли самый модный способ спасения от жары — резиновую сумку Gucci из весенне-летней коллекции. На подиуме миланского шоу ее носили с японским кимоно, красной блузой и теплыми колготками, но в условиях экстремальной (аномальной!) жары в Петербурге мы сочетаем ее с футболкой и джинсовыми шортами.
При создании сумки дизайнеры аксессуарного подразделения бренда ориентировались на пляжные ретро-модели. Но мы уверены, что в них нельзя было носить кубики льда и прятать охлажденное просекко (а в этой — можно!). Дополнением к сумке станут классные резиновые сандалии для мужчин и шлепанцы с фирменной перемычкой Gucci для женщин. В Петербурге все продается в универмаге ДЛТ и обойдется по ценам от 31 200 до 73 900 рублей.
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