Chanel проведет показ коллекции в России

Приедет ли в Москву сам Лагерфельд, неизвестно. Как и то, кто будет посланником осенне-зимней pre-fall коллекции. Хотя и без этой информации мы готовы взять билеты в столицу — последний показ Chanel в России проходил в далеком 2009-м.