35 летних комбинезонов на каждый день или мероприятие
По случаю внезапной (аномальной!) жары в Петербурге мы нашли три десятка легких комбинезонов: джинсовых и шелковых, повседневных и вечерних, мужских и женских — от 1999 до 198 300 рублей
Покупка комбинезона — едва ли не лучшая инвестиция месяца. Во-первых, он заменяет сразу несколько предметов одежды, во-вторых, сочетается с любой обувью и аксессуаром, а в-третьих, является отличной альтернативной платью — пляжному полосатому или выпускному в пол. К примеру, комбез Off-White можно носить на работу (в сочетании с кедами или сандалиями) или мероприятие (надев классические «лабутены»), M Missoni — на пляж (в паре с гигантской соломенной шляпой в стиле Jacquemus) или музыкальный фестиваль (вместе с рюкзаком и кроссовками), а Terekhov — на свадьбу подруги (вкупе с блестящем клатчем) или дискотеку в духе 70-х («соорудив» прическу как у Твигги и купив серьги-дискоболы).
-
Gucci, 198 300 рублей (Farfetch)
-
Whistles, 8800 рублей (Au Pont Rouge)
-
Stella McCartney, 129 000 рублей (ДЛТ)
-
UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
-
Terekhov, 74 600 рублей (ДЛТ)
-
Tezenis, 1999 рублей (Tezenis)
-
Max Mara, 40 800 рублей (Bosco di Ciliegi)
-
Befree, 1999 рублей (Befree)
-
Levi's, 10 900 рублей (Levi's)
-
Tommy Hilfiger, 40 990 рублей (Tommy Hilfiger)
Самые недорогие и стильные модели — джинсовые. При стилизации белоснежной футболкой и тяжелыми стейтмент-кроссовками вы будете выглядеть как настоящий американский миллениал. Плюс, это практически единственный вариант носить комбинезон мужчинам — среди винтажных коллекций Farfetch их огромное множество.
-
REDValentino, 82 950 рублей (ДЛТ)
-
Stussy, 9890 рублей («Мыльная белка»)
-
Oscar de la Renta, 167 900 рублей (Babochka)
-
Alexander Wang, 19 950 рублей (Au Pont Rouge)
-
Galvan, 79 356 рублей (Farfetch)
-
NNedre, 7950 рублей (NNedre)
-
Tom Tailor, 1799 рублей (Tom Tailor)
-
Мужской комбинезон Yohji Yamamoto Vintage, 82 348 рублей (Farfetch)
-
KISSELENKO, цена по запросу (KISSELENKO)
-
Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 23 990 рублей (Tommy Hilfiger)
Если люксовые бренды продают в основном «дресс-кодовые» комбинезоны (Stella McCartney, Self-portrait, Roland Mouret, Galvan), а масс-маркет — олдскульные уличные (Stussy, Tom Tailor, Befree), то российские дизайнеры делают ставку на минимализм. Однотонный комбинезон от дизайнера и номинантки нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нины Штеренберг мимикрирует под любой стиль — гранж, спорт-шик или авангард в зависимости от образа, а модель свободного кроя от Лилии Кисселенко меняет вид движением завязок.
-
Self-portrait, 33 900 рублей (Babochka)
-
UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)
-
MICHAEL Michael Kors, 19 950 рублей (ДЛТ)
-
Befree, 3299 рублей (Befree)
-
Roland Mouret, 138 500 рублей (ДЛТ)
-
Jeans, 6980 рублей (toptop.ru)
-
Nina Shterenberg, 7100 рублей (8-store)
-
Whistles, 5920 рублей (Au Pont Rouge)
-
Levi's, 7900 рублей (Levi's)
-
Lorena Antoniazzi, 63 775 рублей (Lorena Antoniazzi)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.