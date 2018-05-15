35 летних комбинезонов на каждый день или мероприятие

Покупка комбинезона — едва ли не лучшая инвестиция месяца. Во-первых, он заменяет сразу несколько предметов одежды, во-вторых, сочетается с любой обувью и аксессуаром, а в-третьих, является отличной альтернативной платью — пляжному полосатому или выпускному в пол. К примеру, комбез Off-White можно носить на работу (в сочетании с кедами или сандалиями) или мероприятие (надев классические «лабутены»), M Missoni — на пляж (в паре с гигантской соломенной шляпой в стиле Jacquemus) или музыкальный фестиваль (вместе с рюкзаком и кроссовками), а Terekhov — на свадьбу подруги (вкупе с блестящем клатчем) или дискотеку в духе 70-х («соорудив» прическу как у Твигги и купив серьги-дискоболы).