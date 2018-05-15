35 летних комбинезонов на каждый день или мероприятие

По случаю внезапной (аномальной!) жары в Петербурге мы нашли три десятка легких комбинезонов: джинсовых и шелковых, повседневных и вечерних, мужских и женских — от 1999 до 198 300 рублей

  • Off-White, 156 000 рублей (Babochka)

  • Мужской комбинезон Napa by Martine Rose, 22 254 рубля (Farfetch)

  • Patrizia Pepe, цена по запросу (Patrizia Pepe)

  • Alysi, 31 850 рублей (Bosco di Ciliegi)

  • M Missoni, 74 150 рублей (ДЛТ)

Покупка комбинезона — едва ли не лучшая инвестиция месяца. Во-первых, он заменяет сразу несколько предметов одежды, во-вторых, сочетается с любой обувью и аксессуаром, а в-третьих, является отличной альтернативной платью — пляжному полосатому или выпускному в пол. К примеру, комбез Off-White можно носить на работу (в сочетании с кедами или сандалиями) или мероприятие (надев классические «лабутены»), M Missoni — на пляж (в паре с гигантской соломенной шляпой в стиле Jacquemus) или музыкальный фестиваль (вместе с рюкзаком и кроссовками), а Terekhov — на свадьбу подруги (вкупе с блестящем клатчем) или дискотеку в духе 70-х («соорудив» прическу как у Твигги и купив серьги-дискоболы).

  • Gucci, 198 300 рублей (Farfetch)

  • Whistles, 8800 рублей (Au Pont Rouge)

  • Stella McCartney, 129 000 рублей (ДЛТ)

  • UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Terekhov, 74 600 рублей (ДЛТ)

  • Tezenis, 1999 рублей (Tezenis)

  • Max Mara, 40 800 рублей (Bosco di Ciliegi)

  • Befree, 1999 рублей (Befree)

  • Levi's, 10 900 рублей (Levi's)

  • Tommy Hilfiger, 40 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Самые недорогие и стильные модели — джинсовые. При стилизации белоснежной футболкой и тяжелыми стейтмент-кроссовками вы будете выглядеть как настоящий американский миллениал. Плюс, это практически единственный вариант носить комбинезон мужчинам — среди винтажных коллекций Farfetch их огромное множество.

  • REDValentino, 82 950 рублей (ДЛТ) 

  • Stussy, 9890 рублей («Мыльная белка»)

  • Oscar de la Renta, 167 900 рублей (Babochka) 

  • Alexander Wang, 19 950 рублей (Au Pont Rouge)

  • Galvan, 79 356 рублей (Farfetch)

  • NNedre, 7950 рублей (NNedre)

  • Tom Tailor, 1799 рублей (Tom Tailor)

  • Мужской комбинезон Yohji Yamamoto Vintage, 82 348 рублей (Farfetch)

  • KISSELENKO, цена по запросу (KISSELENKO)

  • Tommy Hilfiger X Gigi Hadid, 23 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Если люксовые бренды продают в основном «дресс-кодовые» комбинезоны (Stella McCartney, Self-portrait, Roland Mouret, Galvan), а масс-маркет — олдскульные уличные (Stussy, Tom Tailor, Befree), то российские дизайнеры делают ставку на минимализм. Однотонный комбинезон от дизайнера и номинантки нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нины Штеренберг мимикрирует под любой стиль — гранж, спорт-шик или авангард в зависимости от образа, а модель свободного кроя от Лилии Кисселенко меняет вид движением завязок. 

  • Self-portrait, 33 900 рублей (Babochka) 

  • UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)

  • MICHAEL Michael Kors, 19 950 рублей (ДЛТ)

  • Befree, 3299 рублей (Befree)

  • Roland Mouret, 138 500 рублей (ДЛТ)

  • Jeans, 6980 рублей (toptop.ru) 

  • Nina Shterenberg, 7100 рублей (8-store)

  • Whistles, 5920 рублей (Au Pont Rouge)

  • Levi's, 7900 рублей (Levi's)

  • Lorena Antoniazzi, 63 775 рублей (Lorena Antoniazzi)

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