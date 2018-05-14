В Петербурге покажут любимые аксессуары Коко Шанель и Грейс Келли

Кроме аксессуаров Джулианы Роберты, на Skif-fashion покажут работы дизайнера из Петербурга Валерии Сазоновой. Унисекс-пальто, футболки из сетки, рубашки-платья и жакеты из эко-кожи уже были показаны на European Fashion Union в Будапеште и выпускаются лимитированным тиражом.