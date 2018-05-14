В Петербурге покажут любимые аксессуары Коко Шанель и Грейс Келли
Сумки от Джулианы Роберты ди Камерино — любимого дизайнера аксессуаров Коко Шанель, Грейс Келли, Энди Макдауэлл и Изабелла Росселлини — покажут на Новой сцене Александринского театра. Сюрреалистичные образцы 70-80-х годов, собранные частным коллекционером, станут частью модного шоу в рамках музыкального фестиваля SKIF. Он пройдет 18-19 мая, будет построен на идеях музыканта-авангардиста Сергея Курехина и соберет 10 молодых коллективов из России, Германии, Норвегии, Италии, Эстонии и Польши.
-
Грейс Келли с сумкой Roberta Di Camerino
Кроме аксессуаров Джулианы Роберты, на Skif-fashion покажут работы дизайнера из Петербурга Валерии Сазоновой. Унисекс-пальто, футболки из сетки, рубашки-платья и жакеты из эко-кожи уже были показаны на European Fashion Union в Будапеште и выпускаются лимитированным тиражом.
Фото: Pinterest, архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.