Почему Дрис ван Нотен — любимый зарубежный дизайнер Петербурга?
Коллекции Dries Van Noten с пальто, бережно расшитыми бусинами, и платьями, скроенными из шелковых платков, — тот самый случай, когда платишь не за сезонный предмет гардероба, а за атмосферу, историю и личность создателя. По случаю его юбилея (60!) 12 мая, рассказываем, за что нужно, если не любить, то уважать Дриса ван Нотена, и почему он такой же великий, как Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран.
Дрис — один из основателей бельгийского авангарда
Когда твой дедушка — владелец первого в Антверпене бутика с мужской одеждой, папа — основатель первого концепт-стора, а мама — дистрибьютор нескольких модных брендов, не так уж много вариантов, куда пойти после школы. Дрис выбрал Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, где его соседями по студенческой скамье стали Мартин Маржела, Анн Демельмейстер, Вальтер Ван Бейрендонк, Дирк Ван Сане, Марина Йи и Дирк Биккембергс. Позже они будут известны как «Антверпенская шестерка» — дизайнеры, прославившиеся на Неделе моды в Лондоне в 80-х и ставшие основателями бельгийского деконструктивизма и авангарда. На них будут равняться Раф Симонс и Демна Гвасалия, они потеснят с мировых подиумов boy-style Chanel и гламурный граж Versace. «Это было очень интересное время, — рассказывал Дрис в одном из интервью. — Сначала появились итальянские дизайнеры, потом молодые французские модельеры (Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер), потом японские (Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото), несколько испанских дизайнеров, а потом мы — бельгийцы. Каждый год появлялась новая группа, и пресса очень любила сравнивать разные национальные школы».
Бренд Dries Van Noten не зависит от модных концернов (и вообще ни от чего)
В 90-х мода стала интернациональной, и бренд выпускника Антверпенской академии, открывшего первый бутик в 1989 году, переживал нелегкое время. Во-первых, его одежда — эклектичная, но невыразительная, не подходила под главенствующую в то время стейтмент-стилистику (с леопардовыми шубами, сетчатыми колготками и серебристыми пластиковыми коронами на голове). А во-вторых, марки с полувековой историей были взяты под крыло модных конгломератов и совместно уничтожали неопытные молодые бренды. «Например, компания, производившая для нас обувь, была продана Armani, моего разработчика каблуков купили Gucci Group, а фабрика, делавшая подошву, отошла к Prada Group. Они же забрали моего поставщика трикотажа. Так что в определенный момент мы потеряли много возможностей. Но не сдались, выжили и остались независимыми», — рассказывал бельгиец.
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Кадр из фильма «Дрис ван Нотен» (2017)
Дрис сам производит ткани для своих коллекций (и дает работу 3000 человек)
Новых подрядчиков Дрис нашел в Индии — они стали производить ткани и фурнитуру для его коллекций. Таким образом, команда Dries Van Noten выросла до трех тысяч человек, за каждого из которых дизайнер чувствует свою ответственность.
Собственное производство не позволяет бренду выпускать больше четырех коллекций в год (разработка одной занимает от четырех до пяти месяцев), да и Дрису это совсем не нужно: к каждому выпуску — будь то весенне-летняя мужская линейка или осенне-зимняя женская — он тщательно придумывает историю и подбирает референсы — фильм «Заводной апельсин» Стенли Кубрика или стиль жены лесника. «Каждая моя коллекция начинается с рассказа, который я придумываю вместе со своей командой. Например, в этом сезоне я хочу сделать коллекцию о парне, который путешествует там-то и там-то. Много ли он пьет? Любит ли виски или предпочитает чай? Мы придумываем определенный типаж и передаем его через одежду или сет-дизайн показа».
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Кейт Бланшетт в Dries Van Noten на церемонии «Оскар» в 2008 году
Dries Van Noten не дает рекламу и не одевает знаменитостей
Видели ли вы рекламу Dries Van Noten по телевизору? Или звезд красной дорожки в его нарядах? Единственной женщиной, для которой дизайнер разработал вечерний наряд, была беременная Кейт Бланшетт на «Оскаре» 2008 года. В остальном — он не заключает модных контрактов (как, например, Louis Vuitton с Эммой Стоун или Chanel с Марго Робби), не гонится за «лайками» (в «Инстаграме» бренда — клоуз-апы с шоу и фотографии с цветами) и не перестраивает политику ради миллениалов/инфлюэнсеров/микроблоггеров. Дрис не дает поводов для мемов @siduations и обвинений в плагиате @diet_prada: он просто делает то, что любит, и неосознанно прививает эту любовь остальным (Рианне, Мишель Обаме, Саре Джессике Паркер, Мэрил Стрип, Николь Кидман, Кейт Бланшетт, Мирославе Думе и Ксении Собчак).
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Dries Van Noten, осень-зима 2007/2008
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Dries Van Noten, осень-зима 2017/2018
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Dries Van Noten, осень-зима 2018/19
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Dries Van Noten, весна-лето 2016
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Dries Van Noten, весна-лето 2018
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Dries Van Noten, осень-зима 2014/2015
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Dries Van Noten, осень-зима 2018/2019
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Dries Van Noten, весна-лето 2014
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Dries Van Noten, весна-лето 2018
Одежда Дриса — вне времени и тенденций
Коллекции Dries Van Noten 2008 года не сильно отличаются от актуальных — шелковые ткани, гипнотические орнаменты, контрастные полосы и яркие вставки. И лишь только преданные поклонники марки могут отличить, где здесь отсылки к китайскому искусству времен империи Цин, а где — оммаж любимым Дрисом импрессионистам. Эволюционируют только материалы одежды, мастерство стайлинга, искусство драпировки и цветочные принты, которые ван Нотен придумывает в процессе садоводства (вторая страсть дизайнера!). И тем не менее, одежда Dries Van Noten получает солд-аут сразу же после «приезда» в магазины — по слухам, оборот компании составляет 63 млн долларов в год, а количество магазинов превысило отметку в 400 точек.
«Мы — один из немногих брендов, получающий 93-94% доходов именно от продаж одежды и лишь 6% от продажи аксессуаров. У крупных брендов все наоборот — они делают ставку на сбыт сумок, украшений и парфюма. Я бы хотел заняться разработкой и производством парфюма, но на данный момент не нашел нужного мне партнера для этого. Мы не тот тип компании, у которой есть бизнес-план типа "В 2011 году мы должны запустить в продажу парфюм, а в 2012 открыть магазин в Пекине". Я считаю, что все должно быть органично» — рассказывал дизайнер в 2011 году.
Наша любовь к Дрису взаимна
Об этом можно судить и по моделям, которые открывают и закрывают шоу (Алина Болотина, Тимур Симаков, сестры Павловы, Ника Коул, Артур Данияров — все из Петербурга!), и выбору художников, с которыми дизайнер делает редкие коллаборации. В 2016 году команда Dries Van Noten пригласила к сотрудничеству художника и номинанта нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покраса Лампаса для разработки джинсовок, бомберов и свитшотов с его фирменной каллиграфией. «Мне прислали мудборд того, что им понравилось в моей графике. Дальше я узнал детали: что за модели, какие цвета и материалы. Передо мной стояла задача разработать оригинальную монограмму, используя буквы из имени Dries Van Noten. И нас осенило, когда я сделал первые эскизы. Мне хотелось, чтобы буквы интересно подавались, а не просто шли тремя в ряд. И я написал N, закрутив штрих и по-конструктивистски перечеркнув его линией. Получились лук и стрелы! И все собралось!», — рассказывал Покрас после совместной работы.
Сам не подозревая, Дрис создает идеальные коллекции для Петербурга, — свободные парки, непромокаемые плащи, мешковатые брюки, интеллигентные костюмы, нескучные рубашки и платья, не требующие дополнительного стайлинга. Наполнив гардероб этим бельгийским аристократичным авангардом, не нужно думать, что надеть за 20 минут до выхода на работу или светское мероприятие. Дизайнер редко выезжает за пределы дома, но будто бы живет и дышит тем же петербургским воздухом, что и мы, а утром ходит в «Пышечную» на Большой Конюшенной, варит клубничное варенье в Сестрорецке и задумчиво разглядывает картины в Главном Штабе. Дрис, приезжайте в гости, воплотим!
Фото: vogue.com
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