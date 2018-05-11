Почему Дрис ван Нотен — любимый зарубежный дизайнер Петербурга?

Дрис сам производит ткани для своих коллекций (и дает работу 3000 человек)

Новых подрядчиков Дрис нашел в Индии — они стали производить ткани и фурнитуру для его коллекций. Таким образом, команда Dries Van Noten выросла до трех тысяч человек, за каждого из которых дизайнер чувствует свою ответственность.

Собственное производство не позволяет бренду выпускать больше четырех коллекций в год (разработка одной занимает от четырех до пяти месяцев), да и Дрису это совсем не нужно: к каждому выпуску — будь то весенне-летняя мужская линейка или осенне-зимняя женская — он тщательно придумывает историю и подбирает референсы — фильм «Заводной апельсин» Стенли Кубрика или стиль жены лесника. «Каждая моя коллекция начинается с рассказа, который я придумываю вместе со своей командой. Например, в этом сезоне я хочу сделать коллекцию о парне, который путешествует там-то и там-то. Много ли он пьет? Любит ли виски или предпочитает чай? Мы придумываем определенный типаж и передаем его через одежду или сет-дизайн показа».