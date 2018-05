45 небанальных (эффектных!) платьев на выпускной

Приятно, что самые классные платья на выпускной мы нашли в коллекциях российских дизайнеров. У Jana Segetti — консервативное красное с закрытым горлом, у So Number One — аристократичное из фатина, у Sorry I’m not — ультрасексуальное в бархате, а у Terekhov — однотонное в стиле new look. Никто из них не выпускает «бальные» наряды специально — они превращаются в таковые при умелом стайлинге серьежками-шандельерами и невесомыми лодочками пастельных тонов. За такой образ точно не будет стыдно в будущем, когда на глаза попадутся фотографии из школьного (или университетского) альбома.