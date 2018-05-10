45 небанальных (эффектных!) платьев на выпускной
Никаких платьев-пирожных и нарядов в греческом стиле — мы выбрали четыре десятка современных, необычных и очень красивых моделей на выпускной, которые заставят ждать окончание школы и университета еще сильнее.
На платье для едва ли не самого ответственного выхода в жизни девушки родители обычно не жалеют бюджета. Стоимость наряда может доходить до полумиллиона рублей, если выпускница мечтает об образе Марии Стюарт из сериала «Царство» (Marchesa Notte) или Милли Бобби Браун на красной дорожке премии Screen Actors Guild Awards-2018 (Calvin Klein). Такие варианты ликвидируют возможность фэшн-провала и дабл-дрессинга, но точно озадачат вопросом «куда надеть платье после выпускного?». Событий, достойных торжественного наряда, немного даже в Петербурге и Москве.
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So Number One, 28 000 рублей (So Number One)
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Calvin Klein 205W39NYC, 395 500 рублей (Babochka)
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REDValentino, 115 500 рублей (ДЛТ)
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Nina Shterenberg, 9100 рублей (Nina Shterenberg)
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Alice + Olivia, 69 950 рублей (ДЛТ)
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Bondarev, 12 990 рублей («Мармеладова Букетик»)
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Patrizia Pepe, цена по запросу (Patrizia Pepe)
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NNedre, 4800 рублей (NNedre)
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Sorry I'm not, 14 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Cute, 11 900 рублей (8-store)
Универсальные платья, которые подойдут не только для бала, но и, к примеру, для свадьбы сестры, стоят дешевле: асимметричное Self-Portrait, коктейльное Alice + Olivia, минималистичное Uniqlo U и блестящее Mo&Co как у Пэрис Хилтон в лучшие годы обойдутся по ценам от 1990 до 34 000 рублей. Если подобрать другие босоножки, клатч и украшения, повтора никто не заметит — любимый лайфхак Кейт Миддлтон и оскароносной Кейт Бланшетт.
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Alena Akhmadullina, 38 800 рублей (alenaakhmadullina.ru)
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TOP20 Studio, 7980 рублей (toptop.ru)
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Marchesa Notte, 78 683 рубля (Farfetch)
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Befree, 2999 рублей (Befree)
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REDValentino, 17 150 рублей (Au Pont Rouge)
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Gucci, 140 000 рублей (Babochka)
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Mo&Co, 18 000 рублей (Bosco di Ciliegi)
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MUUS Lena Maksimova, 14 000 рублей (8-store)
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Self-Portrait, 24 600 рублей (Babochka)
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Uniqlo U, 1999 рублей (UNIQLO)
Приятно, что самые классные платья на выпускной мы нашли в коллекциях российских дизайнеров. У Jana Segetti — консервативное красное с закрытым горлом, у So Number One — аристократичное из фатина, у Sorry I’m not — ультрасексуальное в бархате, а у Terekhov — однотонное в стиле new look. Никто из них не выпускает «бальные» наряды специально — они превращаются в таковые при умелом стайлинге серьежками-шандельерами и невесомыми лодочками пастельных тонов. За такой образ точно не будет стыдно в будущем, когда на глаза попадутся фотографии из школьного (или университетского) альбома.
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MUUS Lena Maksimova, 13 000 рублей (8-store)
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No.21, 92 300 рублей (ДЛТ)
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Bondarev, 19 990 рублей («Мармеладова Букетик»)
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Maria Lucia Hohan, 76 843 рублей (Farfetch)
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UShatava, 3560 рублей (UShatava)
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Alice + Olivia, 69 950 рублей (ДЛТ)
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So Number One, 12 500 рублей (So Number One)
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Terekhov, 55 000 рублей (Babochka)
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OTOCYON, 5800 рублей («Перемена»)
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Moschino Boutique, 52 200 рублей (Bosco di Ciliegi)
В вопросах выпускного дресс-кода никто не разбирается лучше самих выпускников. Финалисты проекта «Новые имена в моде» Сергей Бондарев и Ольга Малярова предлагают идти на бал в настоящих арт-объектах (собственных картинах или результатах ручного шитья). А лауреат прошлогодней премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре и номинант нынешней — Нина Штеренберг — одевают выпускниц в однотонные функциональные платья оттенков snow white и millennial pink (ну что может быть проще и лучше?).
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Dolce & Gabbana, 113 500 рублей (ДЛТ)
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Nina Shterenberg, 8500 рублей (Nina Shterenberg)
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Marc Cain, 17 010 рублей (Marc Cain)
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Olga Malyarova, 60 000 рублей (Olga Malyarova)
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Marc Cain, 22 960 рублей (Marc Cain)
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Befree, 1000 рублей (Befree)
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Marc Cain, 32 830 рублей (Marc Cain)
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Grash, 20 000 рублей (Subbota Showroom)
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Escada, цена по запросу (Escada)
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Marc Cain, 65 730 рублей (Marc Cain)
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