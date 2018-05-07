Босоножки со страусиными перьями и вещи с отсылками к архивам Ива Сен-Лорана в ДЛТ
Saint Laurent времен Энтони Ваккарелло — это один большой референс к творчеству основателя модного дома. Весенне-летняя коллекция марки, показанная у подножья Эйфелевой башни, вспоминает путешествие Ива Сен-Лорана в Марракеш и его кутюрные платья 1987 года. Они, как и новые блузы, топы и босоножки бренда, были украшены страусиными перьями — идеальный (и очень красивый!) вариант для прохладного российского лета. А в случае неожиданной экстремальной жары Saint Laurent предлагает носить пиджаки на голое тело, шорты с завышенной талией, блузы с глубоким декольте и юбки архитектурного кроя.
Вещи из коллекции уже продаются на 3 этаже ДЛТ по ценам от 24 500 рублей (за футболку с принтом) до 378 000 рублей (за куртку с ручной вышивкой и пайетками). Инвестируем в исторические арт-объекты, которые не потеряют (а только приумножат) ценность через сотню лет!
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