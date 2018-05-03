Последняя коллекция Фиби Файло для Celine: пуховики-одеяла и идеальные костюмы на голое тело

Конец эпохи: дизайнер Фиби Файло, проработавшая в Celine десять лет и объявившая о своем уходе в декабре прошлого года, показала последнюю коллекцию для французского модного дома. В ней – перфекционистские костюмы на голое тело, «обнимающие» пуховики-одеяла, асимметричные рубашки-платья из кожи, белоснежные широкие брюки, инфантильно- топорщащиеся бланковые сорочки и сережки из жемчуга, которые можно носить не только на ушах, но и на босоножках.