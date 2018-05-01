Супершоп «Пиф Паф» открывает корнер — с раритетными вещами Raf Simons и Comme des Garçons

Бар-парикмахерская «Пиф Паф», два года назад основавшая «Супершоп» на Грибоедова, 31, теперь открывает корнер на Рубинштейна, 40. Помещение будут делить с магазином «Мармеладова Букетик» Сергея Бондарева и наполнят 300 единицами мужской одежды и аксессуаров Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Ann Demeulemeester, Raf Simons, Rick Owens, Issey Miyake и других японских и бельгийских марок. Как рассказала нам директор «Супершопа» Света Бекасова, коллекции уже не умещаются на 60 кв. метрах пространства на Грибоедова, поэтому им понадобились дополнительные рейлы и полки.