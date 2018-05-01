Супершоп «Пиф Паф» открывает корнер — с раритетными вещами Raf Simons и Comme des Garçons
Бар-парикмахерская «Пиф Паф», два года назад основавшая «Супершоп» на Грибоедова, 31, теперь открывает корнер на Рубинштейна, 40. Помещение будут делить с магазином «Мармеладова Букетик» Сергея Бондарева и наполнят 300 единицами мужской одежды и аксессуаров Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Ann Demeulemeester, Raf Simons, Rick Owens, Issey Miyake и других японских и бельгийских марок. Как рассказала нам директор «Супершопа» Света Бекасова, коллекции уже не умещаются на 60 кв. метрах пространства на Грибоедова, поэтому им понадобились дополнительные рейлы и полки.
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Галя Солодовникова в футболке и жилете Tata Christiane из «Пиф Пафа» в нашей августовской съемке
Особенность ассортимента «Пиф Пафа» — демократичная цена: вещи будут стоить от 1500 рублей (за аксессуары) до 15 000 рублей (за раритетный шелковый пиджак). После открытия 4 мая команда «Супершопа» планирует продавать винтажные украшения петербургских коллекционеров Mire Retro и Twin Pins — и это помимо классных курток, рубашек, сумок и солнцезащитных очков.
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