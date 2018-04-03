Tommy Hilfiger выпустил одежду для людей с инвалидностью и снял их в рекламном кампейне
Дизайнер Томми Хилфигер выпустил адаптивную коллекцию для взрослых и детей, впервые анонсированную в октябре прошлого года. Это первый раз, когда подиумный бренд инвестирует в вещи для людей на колясках или с протезами и тем более снимает их в рекламном кампейне. В вещах с застежками на липучке, специальными отверстиями для рук и ног и ширинках на магнитах от фирмы Van Heusen позируют Паралимпийский чемпион Джемери Кемпбелл, шеф-повар Джемерия Джосей, лайфстайл-блогер Мама Какс и танцовщица на инвалидной коляске Челси Хилл. Купить такую же одежду можно уже сейчас на сайте американского бренда.
Напомним, в феврале прошлого года Tommy Hilfiger выпустил коллекцию для детей с инвалидностью. В нее вошли футболки, джинсы и платья со специальными молниями и кнопками. Автором идеи выступила Минди Шайер, чей средний сын страдает мышечной дистрофией — заболеванием, которое влечет ограничения в выборе одежды. Именно она обратила внимание на то, что в универмагах отсутствуют качественные вещи для детей с особыми потребностями, и основала небольшую компанию Runway of Dreams, которая стала вести переговоры с Tommy Hilfiger. Итогом стала весенняя коллекция бренда из 22 моделей для мальчиков и девочек, а теперь Томми делает еще и вещи для взрослых.
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