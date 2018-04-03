Tommy Hilfiger выпустил одежду для людей с инвалидностью и снял их в рекламном кампейне

Дизайнер Томми Хилфигер выпустил адаптивную коллекцию для взрослых и детей, впервые анонсированную в октябре прошлого года. Это первый раз, когда подиумный бренд инвестирует в вещи для людей на колясках или с протезами и тем более снимает их в рекламном кампейне. В вещах с застежками на липучке, специальными отверстиями для рук и ног и ширинках на магнитах от фирмы Van Heusen позируют Паралимпийский чемпион Джемери Кемпбелл, шеф-повар Джемерия Джосей, лайфстайл-блогер Мама Какс и танцовщица на инвалидной коляске Челси Хилл. Купить такую же одежду можно уже сейчас на сайте американского бренда.