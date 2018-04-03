Что смотреть и как попасть на ДЛТ fashion show в Петербурге?

Шоу пройдет в эту пятницу, 6 апреля, а уже на следующий день на третьем этаже ДЛТ откроется поп-ап магазин с вещами из коллекций Celine, Balenciaga, Tom Ford, Saint Laurent, Ann Demeulemeester, Marni, Bottega Veneta, Oscar de la Renta, Gianvito Rossi, Calvin Klein и Valentino, представленных на показе. На ДЛТ fashion show можно будет попасть только по пригласительным билетам, но мы будем вести прямую трансляцию с события на сайте — начало в 20:30 по МСК!