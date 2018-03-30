Мы нашли идеальную обувь для этой весны — туфли Off-White X Jimmy Choo, обернутые в «пленку»

Кто сказал, что в туфлях нельзя прыгать по лужам? Новая «конфетная» обувь Off-White X Jimmy Choo упакована в пластиковый чехол, защищающий цветочный муар от грязи. Всего в коллаборацию, которую Вирджил Абло посвятил принцессе Диане, вошло около 10 пар босоножек и сапог в «обертке» — и каждую можно носить с дутой курткой, непромокаемым тренчкотом, легким платьем и велосипедками как у Наоми Кэмпбелл.