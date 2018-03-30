Мы нашли идеальную обувь для этой весны — туфли Off-White X Jimmy Choo, обернутые в «пленку»
Кто сказал, что в туфлях нельзя прыгать по лужам? Новая «конфетная» обувь Off-White X Jimmy Choo упакована в пластиковый чехол, защищающий цветочный муар от грязи. Всего в коллаборацию, которую Вирджил Абло посвятил принцессе Диане, вошло около 10 пар босоножек и сапог в «обертке» — и каждую можно носить с дутой курткой, непромокаемым тренчкотом, легким платьем и велосипедками как у Наоми Кэмпбелл.
Обувь, уже отмеченная нашим директором моды как лучшая покупка сезона, приехала в Петербург. Она продается в универмаге ДЛТ и стоит от 54 700 (за туфли) до 102 700 (за сапоги) рублей.
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