35 удобных и красивых курток на весну
Мы уже рассказывали, где купить теплые и непромокаемые пальто на этот сезон. А теперь составили гид по лучшим курткам, аноракам, бомберам и олимпийкам — в шаговой доступности и по ценам от 2999 до 211 500 рублей.
В списке текущих трендов — одежда по погоде: прозрачные дождевики, плащи из пластика, жилетки из эко-меха. Мировые бренды научились работать по принципу «тепло + красиво», поэтому в их одежде теперь можно не только доезжать до места назначения на такси, но и долго гулять по набережной растаявшей Фонтанки. Утепленную олимпийку Gucci (из той самой кутюрно-гимнастической коллекции) дополняем шапкой-бини и полупрозрачным платьем в цветок, оранжевую куртку Carhartt носим со спортивными брюками и кедами на широкой платформе, а темно-синюю парку Givenchy надеваем прямо на голое тело — пришитая к низу юбка экономит время на продумывание лука.
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Мужская куртка Tommy Jeans, 20 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Мужская куртка Burberry, 50 900 рублей (Bosco)
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Женская куртка Miu Miu, 211 500 рублей (Farfetch)
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Женская куртка TIBI, 94 800 рублей (Babochka)
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Женская куртка Herno, 41 200 рублей (Bosco)
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Мужской бомбер Armani Exchange, 18 300 рублей (Babochka)
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Джинсовка MM6 Maison Margiela, 26 300 рублей (Au Pont Rouge)
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Мужская куртка Levis Skateboarding, 8990 («Отдел»)
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Косуха Bats, 44 500 рублей (8-store)
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Унисекс-куртка Vatnique, 15 000 рублей (@vatniquecouture)
Самая модная и универсальная вещь весны — дутая куртка, которую можно романтично спустить на плечи и дополнить повязанным на голову шелковым шарфом. Такая есть, к примеру, у Tommy Hilfiger, Marques ' Almeida и бренда Befree, который продает и без того демократичную одежду со скидкой.
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Мужская многослойная куртка Napa By Martine Rose, 49 915 рублей (Farfetch)
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Куртка Lacoste, 13 930 рублей (Lacoste)
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Женский бомбер Red Valentino, 48 200 рублей (ДЛТ)
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Непромокаемый бомбер SHU, 6990 рублей (SHU)
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Утепленная олимпийка Gosha Rubchinskiy X Adidas, 14 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Куртка UNIQLO с технологией Blocktech, 4999 рублей (UNIQLO)
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Куртка Rodarte, 73 920 рублей (Au Pont Rouge)
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Женская кожаная куртка Off-White, 125 000 рублей (ДЛТ)
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Куртка Tom Tailor, 7999 рублей (Tom Tailor)
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Marques ' Almeida, 61 965 рублей (Farfetch)
Среди других функциональных моделей — многослойная куртка Napa By Martine Rose, двусторонняя олимпийка Yves Salomon, теплосберегающая куртка Herno и ветровка с технологией Blocktech от UNIQLO. Она защищает от промозглого ветра, не пропускает влагу и сохраняет тепло — в такой не холодно в -5, и не жарко в +10, которые, мы уверены, скоро наступят.
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Двусторонняя мужская куртка Yves Salomon, 87 800 рублей (Babochka)
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Бомбер Medooza, 4995 рублей (Medooza)
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Женский удлиненный бомбер Tommy X Gigi, 25 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Куртка Gladiolus X «Мыльная Белка», 10 990 рублей («Мыльная белка»)
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Куртка Befree, 3799 рублей (Befree)
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Телогрейка Husky Wear, 12 000 рублей (Freedom Store)
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Куртка Befree, 2999 рублей (Befree)
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Куртка из экокожи Bat Norton, 9990 рублей (Freedom Store)
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Бомбер LPN_SKY, 14 720 рублей (8-store)
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Кожаная куртка Leather ByMoon, 50 000 рублей (Subbota Showroom)
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