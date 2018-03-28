35 удобных и красивых курток на весну

В списке текущих трендов — одежда по погоде: прозрачные дождевики, плащи из пластика, жилетки из эко-меха. Мировые бренды научились работать по принципу «тепло + красиво», поэтому в их одежде теперь можно не только доезжать до места назначения на такси, но и долго гулять по набережной растаявшей Фонтанки. Утепленную олимпийку Gucci (из той самой кутюрно-гимнастической коллекции) дополняем шапкой-бини и полупрозрачным платьем в цветок, оранжевую куртку Carhartt носим со спортивными брюками и кедами на широкой платформе, а темно-синюю парку Givenchy надеваем прямо на голое тело — пришитая к низу юбка экономит время на продумывание лука.