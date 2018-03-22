Будни работающей женщины и ответ петербургской погоде в весенне-летней коллекции Novaya

Образы работающей женщины в лукбуке, снятом Сергеем Ломакиным, подчеркнули офисные кресла и узкие очки из 90-х. Купить их вместе с коллекцией, к сожалению, будет нельзя: марка не делает аксессуары и ориентируется только на выпуск технологичной одежды. Она продается через интернет-магазин Novaya и стоит от 12 до 18 тысяч рублей.