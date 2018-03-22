30 самых модных поясных сумок на эту весну
Тренд на крошечные клатчи-медальоны или гигантские шопперы-баулы не отразился на популярности поясных сумок — они, как и в прошлом сезоне, функциональны, универсальны и очень красивы. Мы нашли самые классные модели из новых весенне-летних коллекций и рассказываем, где (и за сколько) их можно купить.
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Gucci, цена по запросу (gucci.com)
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«Никита Грузовик», 1500 рублей (Friend Fuction)
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Kenzo, 10 450 рублей (ДЛТ)
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Lena Maksimova, 10 000 рублей (Lena Maksimova)
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Alexander Wang, цена по запросу (Very)
Рекорд по солд-ауту бьет Gucci Marmount — за овальной сумкой с логотипом итальянского бренда выстраиваются в очередь и охотятся в онлайн-магазинах. И мы прекрасно всех понимаем: сделанная из бархата и нежной кожи, она не только вмещает нужные вещи, но и подпоясывает рубашку, платье свободного кроя или клетчатый оверсайз-пиджак. Для тех, кто не хочет следовать мейнстриму, Gucci придумали новую модель Ophidia — более олдскульную и демократичную: ее можно носить и на талии, и на груди, как это уже делают Рианна, Алекса Чанг и героини миланского стритстайла.
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Prada, цена по запросу (Prada)
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Calvin Klein Jeans, 7800 рублей (Calvin Klein Jeans)
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Pocket cat, 2190 рублей (Pocket cat)
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Gucci, 29 950 рублей (ДЛТ)
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Arny Praht, 2990 рублей (Arny Praht)
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Gucci, 75 200 рублей (ДЛТ)
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Lokis, 3500 рублей (Lokis)
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Miu Miu, 84 500 рублей (Farfetch)
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Tommy Hilfiger, 6990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Imakebags, 7400 рублей (Imakebags)
Еще одна поясная it-bag сезона — в весенне-летней коллекции Prada. Она, как и юбки, сорочки и жакеты марки, украшена комиксами, футуристичными застежками и геометричными карманами. Аналог среди отечественных и недорогих моделей ей можно найти в ассортименте петербургского бренда Imakebags — сумки из красной кожи или с рифленой (будто змеиной) фактурой стоят от 2700 до 7400 рублей.
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POLYARUS, 3000 рублей (POLYARUS)
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Arny Praht X NNedre, 1990 рублей (Arny Praht)
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Coccinelle, 26 700 рублей (Bosco)
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Little Remix, 5355 рублей (ДЛТ)
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Valentino, 69 792 рублей (Farfetch)
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Whyme, 1100 рублей (lmbd.ru)
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Herschel, 3950 рублей («Юность»)
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Lera Nena, 11 760 рублей (toptop.ru)
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Good Local, 1690 рублей (goodlocal.ru)
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Shu, 1500 рублей (Shu)
В Петербурге поясная сумка — самый необходимый аксессуар, который освобождает руки для селфи у Исаакиевского собора и танцев в новом техно-клубе «Клуб». Именно поэтому в городе они продаются на каждом шагу: с динозаврами и солнечным глиттером от Никиты Грузовика — в магазине Friend Fuction на Гражданском проспекте, с непромокаемой долговечной тканью от SHU — в «Лофт Проекте «Этажи» на Лиговском, 74, в стиле вестернов 20-х годов — в шоу-руме AMA.Leather на Каменоостровском проспекте, а из переработанных автомобильных шин — на Ламбада-маркете и Интеллигентной барахолке, которые открываются в шопинг-центре каждый сезон.
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«Никита Грузовик», 1500 рублей (Friend Fuction)
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BANT, 6600 рублей (8-store)
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Prada, цена по запросу (Prada)
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AMA.Leather, 6900 рублей (AMA.Leather)
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Sorry I'm not, 3000 рублей (sorryiamnot.com)
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