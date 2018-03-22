30 самых модных поясных сумок на эту весну

Рекорд по солд-ауту бьет Gucci Marmount — за овальной сумкой с логотипом итальянского бренда выстраиваются в очередь и охотятся в онлайн-магазинах. И мы прекрасно всех понимаем: сделанная из бархата и нежной кожи, она не только вмещает нужные вещи, но и подпоясывает рубашку, платье свободного кроя или клетчатый оверсайз-пиджак. Для тех, кто не хочет следовать мейнстриму, Gucci придумали новую модель Ophidia — более олдскульную и демократичную: ее можно носить и на талии, и на груди, как это уже делают Рианна, Алекса Чанг и героини миланского стритстайла.