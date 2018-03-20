Цветочный бум и сумки-грецкие орехи в новой кутюрной коллекции Tatyana Parfionova

В этот день рождения дизайнера и лауреата нашей премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяны Парфеновой цветов было больше, чем обычно. Ландыши, Шиповники, Вьюнки, Нарциссы, Ирисы, Гвоздики, Дельфиниумы, Розы и Гиацинты соединились в букеты на платьях из ее новой кутюрной коллекции и обозначили женские имена.