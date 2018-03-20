Цветочный бум и сумки-грецкие орехи в новой кутюрной коллекции Tatyana Parfionova
В этот день рождения дизайнера и лауреата нашей премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяны Парфеновой цветов было больше, чем обычно. Ландыши, Шиповники, Вьюнки, Нарциссы, Ирисы, Гвоздики, Дельфиниумы, Розы и Гиацинты соединились в букеты на платьях из ее новой кутюрной коллекции и обозначили женские имена.
Каждый из 21 наряда был расшит шелковыми нитями, аккуратными пайетками и мотивами флоры и фауны — помимо бутонов, на платьях возникли бабочки, стрекозы и разноцветные попугаи. Под ними и прозрачными эфирными тканями прятались однотонные комплекты белья и темные гольфы, а стилизовали эти ансамбли сумки-грецкие орехи, позолоченные браслеты и пояса из тонких стебельков.
В платье из коллекции «Поля» была одета и Сара Персефона — солистка группы angelic milk, кумир миллениалов и гуру эпатажных луков. Под ее синглы романтичный показ приобрел инди-оттенок, а модели закружились в танцах как на Коачелле — личная задумка режиссера-постановщика шоу, актрисы «Мастерской» Полины Сидихиной.
Фото: Дмитрий Коньков, Алексей Пахомов
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