Боттичелли, готика и «исторический» костюм в новой коллекции Ianis Chamalidy

Во времена хайпа, нормкора и власти миллениалов, Янис продолжает придерживаться ДНК марки и делать интеллигентные образы с виртуозной интерпретацией «исторического» костюма. В нашем большом интервью в честь 20-летия модного дома Ianis Chamalidy он объяснял: «Я вывел такую формулу: есть марки, которые существуют в контексте "здесь и сейчас", а есть те, которые закладывают стиль. Их можно сравнить с одноразовым сексом и полноценными отношениями. Женщина, которая выбирает стиль, выбирает отношения — в первую очередь, между своим телом и одеждой. Это долгий осознанный союз. Японцы говорят: "Сила — в продолжении", поэтому я выбрал для себя направление дзен-дизайна. Я создаю ансамбли методом наслаивания базовых вещей без лишних деталей, за которыми всегда видно человека». Предзаказать «ансамбли» из новой коллекции Яниса «Поэтика Возрождения» можно будет уже в эти выходные в шоу-руме на Большом проспекте П.С., 55/5.



