Что покупать в новых весенне-летних коллекциях Dior?

Платья

Круизную коллекцию Dior показали еще в мае прошлого года, и за это время мы успели составить виш-лист. Первые десять позиций в нем занимают летние платья — с юбкой «пэчворк», праздничной бахромой и акриловыми носорогами. А все остальные — аксессуары, с которыми их нужно носить: ковбойские шляпы, сумки-медальоны, кардиганы-пледы и кожаные казаки — настоящий Дикий-дикий Запад!