Петербург в живописи и гид по улицам и проспектам в новой коллекции Natali Leskova

Презентация коллекции прошла в мастерской советского и российского скульптора Михаила Аникушина, в декорациях домиков с лепниной и проложенных через подиум Садовой улицы и Малого проспекта П.С.. Антураж доказывает: принтованные платья, юбки, полупрозрачные блузы, как и длинные пояса, сумки-кисеты и сотканные вручную шарфы, можно носить в любом месте и в любую погоду — Петербург актуален каждый сезон!