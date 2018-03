Велосипедки, куртки-дискоболы и платья с капюшоном в новой коллекции Sorry I'm not

Совмещенную коллекцию на прошлую зиму и эту весну российский бренд Sorry I’m not показал еще в июле 2017-го. Пока феминистские футболки «Can’t believe I still have to protect this fucking shit» («Не могу поверить, что я еще должна защищать это дерьмо»), парашютные платья и фиолетовые брендированные костюмы только поступают в продажу, марка представила одежду для следующего сезона и сняла ее в атураже собственного производства в Москве.