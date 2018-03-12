Цветочный калейдоскоп и тонны пластика: ДЛТ открыл весенние витрины

Инсталляции, посвященные новому сезону и юбилею универмага (он празднует 110 лет с момента своего основания!), расположены и внутри ДЛТ — вместе со стилизованными манекенами и хитами с показов Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Gucci, Balenciaga и Oscar de la Renta. Этой весной на Большой Конюшенной появились и новые марки: Versace, Jacquemus, J.W. Anderson, Heron Preston, Roland Mouret, Giorgio Armani и Terekhov Girl, а также второй в России корнер домашней парфюмерии Dr. Vranjes.