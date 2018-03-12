Цветочный калейдоскоп и тонны пластика: ДЛТ открыл весенние витрины
На смену голливудским декорациям в универмаге ДЛТ (с золотым самолетом, роялем и сценами из кинофильмов 1920-х) пришли гигантские цветы и тонны пластика. Именно так креативная команда фэшн-мекки решила анонсировать тенденции весенне-летнего сезона: изготовленные вручную 84 бутона диаметром от 55 до 180 см отражают цветочный бум в дизайнерских коллекциях, а футуристичные калейдоскопы — злоупотребление прозрачностью и серебристым цветом.
Инсталляции, посвященные новому сезону и юбилею универмага (он празднует 110 лет с момента своего основания!), расположены и внутри ДЛТ — вместе со стилизованными манекенами и хитами с показов Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Gucci, Balenciaga и Oscar de la Renta. Этой весной на Большой Конюшенной появились и новые марки: Versace, Jacquemus, J.W. Anderson, Heron Preston, Roland Mouret, Giorgio Armani и Terekhov Girl, а также второй в России корнер домашней парфюмерии Dr. Vranjes.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.