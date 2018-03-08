«Когда хочу, тогда и дура»: Ника Белоцерковская выпустила коллекцию для Terekhov Girl
Издатель журнала «Собака.ru», фуд-блогер и автор популярных кулинарных книг Ника Белоцерковская выпустила коллаборацию с Александром Тереховым — для второй линейки дизайнера Terekhov Girl. В коллекцию вошли спортивные костюмы, худи, кардиганы, рюкзаки и клатчи с надписями «Моя жизнь. Когда хочу, тогда и дура» и «Некого винить, кроме себя».
Первые кадры из лукбука, в котором также снялась основательница компании «РусМода» Оксана Лаврентьева, Ника опубликовала в своем Instagram. Там же новоиспеченный дизайнер указала места продаж коллекции: Галерея «Модный сезон», «Охотный ряд» и бутики Terekhov. Ранее вещи для бренда сделала подруга Белоцерковской и кандидат в президенты Ксения Собчак: ее футболки, бейсболки и толстовки украшали надписи «Экстрабич», «Королева скандала» и «Питерская аферистка».
Фото: @belonika
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