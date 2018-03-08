«Когда хочу, тогда и дура»: Ника Белоцерковская выпустила коллекцию для Terekhov Girl

Издатель журнала «Собака.ru», фуд-блогер и автор популярных кулинарных книг Ника Белоцерковская выпустила коллаборацию с Александром Тереховым — для второй линейки дизайнера Terekhov Girl. В коллекцию вошли спортивные костюмы, худи, кардиганы, рюкзаки и клатчи с надписями «Моя жизнь. Когда хочу, тогда и дура» и «Некого винить, кроме себя».