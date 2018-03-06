Лувр, космический корабль и экпировка Хана Соло: как прошел показ Louis Vuitton?

Тизер коллекции Louis Vuitton представил еще на «Оскаре» — в платье точно такого же канареечного оттенка вышла на афтепати посланница бренда Эмма Стоун. Недавно актриса снялась в первом кампейне марки (который мы с нетерпением ждем), а пока оформляем предзаказ на оверсайз-свитшоты, пальто из овечьей шерсти и утепленные жакеты с баской (да, она вернулась!).