Лувр, космический корабль и экпировка Хана Соло: как прошел показ Louis Vuitton?
Louis Vuitton продолжает исследовать пространство Лувра: если прошлую, весенне-летнюю, коллекцию бренд показал на нижнем этаже Павильона Часов (построенном еще в 1620-х годах!), то презентацию новой, осенне-зимней, перенес в новый зал Cour Lefuel. Уже в локациях шоу прослеживается главный референс линейки — отношения прошлого с будущим, который подкрепляется сет-дизайном (подиум был сделан в виде космического корабля), стайлингом и самой одеждой.
Ренессансные жакеты, терракотовые брюки, юбки как у Жаклин Кеннеди и пиджаки как у Дэвида Боуи дизайнер Николая Гескьер сочетает с футуристичными платьями, неопреновыми свитшотами, сумками-тубусами и топами, будто из фантастических фильмов. Авангардные комбинации встречаются даже в одной вещи, часть которой сконструирована из накидки Данаи, а другая — из экипировки Хана Соло.
Тизер коллекции Louis Vuitton представил еще на «Оскаре» — в платье точно такого же канареечного оттенка вышла на афтепати посланница бренда Эмма Стоун. Недавно актриса снялась в первом кампейне марки (который мы с нетерпением ждем), а пока оформляем предзаказ на оверсайз-свитшоты, пальто из овечьей шерсти и утепленные жакеты с баской (да, она вернулась!).
Фото: vogue.com
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