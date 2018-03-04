В России выпустили котокупальник — для удобных (и безопасных!) водных процедур

Котокупальник предназначен для животных, которые не любят водные процедуры. Вещь позволяет хозяину помыть своего питомца без нанесения вреда себе и котику. С помощью нового аксессуара можно зафиксировать животное и спокойно помыть.

Разработка принадлежит компании Vergas Soft, которая на протяжении 16 лет производит гигиенические и косметические товары в помощь владельцам домашних животных — например, шампуни, средства для уничтожения неприятного запаха, пятновыводители и влажные салфетки.

Приобрести котокупальник можно здесь.