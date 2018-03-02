В качестве материала — ткань «оксфорд» с большим количеством хлопка, обеспечивающего мягкость рубашки и устойчивость формы. «Умная» линейка уже есть в наличии в магазинах UNIQLO в Петербурге в трех цветах (белый, голубой, розовый) и по цене в 2999 рублей за штуку.