UNIQLO исполнил мечту всех мужчин — выпустил рубашки, не требующие глажки
Молитвы мужчин были услышаны: UNIQLO выпустил качественные и стильные сорочки Super Non-Iron, которые сохраняют форму и не требуют глажки. Специальное покрытие, предотвращающее образование складок, позволяет надеть рубашку сразу же после стирки, а продуманный воротник держит форму для комфортного ношения галстука.
В качестве материала — ткань «оксфорд» с большим количеством хлопка, обеспечивающего мягкость рубашки и устойчивость формы. «Умная» линейка уже есть в наличии в магазинах UNIQLO в Петербурге в трех цветах (белый, голубой, розовый) и по цене в 2999 рублей за штуку.
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