Что мы будем носить через полгода: гобелены, корсеты-бронежилеты и жокейские сапоги с показа Off-White
О популярности Off-White и его влиянии на миллениалов говорит само начало осенне-зимнего показа марки. Пытаясь попасть на закрытое шоу без приглашения, юные хайпбисты устроили давку, в которую пришлось вмешаться французской полиции. «Редакторы, критики, байеры и фотографы высокого уровня оказались зажаты в толпе, так что буквально парили над землей в течение получаса, пока организаторы смогли взять контроль над происходящим. Это было ужасно, пугающе и затмило последующий показ», — писала Fashionista.
Тем не менее, Белла Хадид, Кайя Гербер и другие фронтвумен шоу вышли на подиум с невозмутимым лицом и наглядно показали рассуждения Вирджила Абло на тему «Вест Вилладж». Именно такая тема была озвучена в инстаграме марки за несколько часов до показа — один из самых богатых районов Нью-Йорка, буржуазные развлечения жителей и униформа тех, кто круглосуточно обеспечивает их безопасность.
Отсюда фото со скачками (любимое развлечение привилегированного класса), боди с гобеленами, наглухо застегнутые рубашки, корсеты-бронежилеты и кожаные сапоги, напоминающие жокейские. Даже к вещам с претензией на вечерний дресс-код Вирджил Абло добавил элементы уличного стиля — воздушные платья замешаны с кроссовками Nike, блестящая юбка — с худи с узким капюшоном, кружевное боди — с бесформенным плащом-палаткой, а прозрачная юбка — со спортивным купальником. Уже ждем приезда одежды в Россию, но, надеемся, что обойдется без давки.
Фото: vogue.com
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