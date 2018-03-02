Что мы будем носить через полгода: гобелены, корсеты-бронежилеты и жокейские сапоги с показа Off-White

Тем не менее, Белла Хадид, Кайя Гербер и другие фронтвумен шоу вышли на подиум с невозмутимым лицом и наглядно показали рассуждения Вирджила Абло на тему «Вест Вилладж». Именно такая тема была озвучена в инстаграме марки за несколько часов до показа — один из самых богатых районов Нью-Йорка, буржуазные развлечения жителей и униформа тех, кто круглосуточно обеспечивает их безопасность.