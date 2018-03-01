Покупка недели: балетки-«незамерзайки» Celine за 41 300 рублей

В первый день весны здесь должны быть «конфетные» ботильоны или туфли в «пакете» Off-White, но нет — 20 градусов мороза вынуждают ходить в теплой обуви даже по дому. Для таких экстренных (и экстремальных) условий у Celine есть балетки из меха, которые согреют лучше радиатора и подойдут под любую одежду. Важно, что при их производстве никто не пострадал: тапочки сделаны из стриженной шерсти черной овцы и отвечают тенденции на экологичную моду.