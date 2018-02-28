Шапки-ушанки, сибирские унты и платья для «Оскара» в новой коллекции Saint Laurent

«С ориентацией на парижскую моду» — значит, с миксом пальто и мини-юбки, кожаного плаща и скинни-джинсов, тяжелых меховых ботинок и блестящей рубашки. С шиком, гранжем и присущей Saint Laurent помпезности, которая в этот раз вылилась не в сапоги с тысячами кристаллов, а в настоящие кутюрные платья, которые мы уже ждем на красной дорожке церемонии «Оскар».