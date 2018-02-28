Шапки-ушанки, сибирские унты и платья для «Оскара» в новой коллекции Saint Laurent
Дизайнер Saint Laurent Энтони Ваккарелло снова показал коллекцию у подножья Эйфелевой башни, но на этот раз — в обширном крытом помещении, увешанном софитами. Еще бы — непривычные для Парижа пять градусов мороза заставили кутаться в шубы и шарфы редакторов моды, Instagram-инфлюэнсеров и главных поклонниц французского бренда, в том числе и Катрин Денев.
После фирменных полупрозрачных блуз, кожаных шорт и кружевных платьев с треугольным декольте, с которых Saint Laurent начинает свой показ еще со времен Тома Форда, на подиуме появились меховые (чисто сибирские!) унты, плотные бархатные костюмы, шарфы длиной до колен и черные плюшевые шубы. Но до конца референс осенне-зимнего шоу мы разгадали по шапке-ушанке: «Я был вдохновлен русской коллекцией мсье Сен-Лорана, но с большой ориентацией на парижскую моду», — рассказал Энтони за кулисами шоу.
«С ориентацией на парижскую моду» — значит, с миксом пальто и мини-юбки, кожаного плаща и скинни-джинсов, тяжелых меховых ботинок и блестящей рубашки. С шиком, гранжем и присущей Saint Laurent помпезности, которая в этот раз вылилась не в сапоги с тысячами кристаллов, а в настоящие кутюрные платья, которые мы уже ждем на красной дорожке церемонии «Оскар».
Фото: vogue.com
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