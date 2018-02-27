Благотворительные организации Петербурга собирают теплые вещи для бездомных и сирот

Погодные катаклизмы объединяют: благотворительный магазин «Спасибо» напомнил о приеме теплых вещей для сирот, бездомных и многодетных семей. Ненужные куртки, свитеры, кардиганы, штаны и шапки можно отвезти и сложить в любой из фирменных бирюзовых контейнеров, которые расположены по всему Петербургу. Оттуда одежда отправится в организации «Ночлежка», «Мальтийская служба помощи», «Борисова Грива», «Детская улыбка», «Линия жизни», «Наше Отечество», ЛОБОФ «Бетель» и «Все вместе».