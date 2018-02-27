Танцы, подростки и Эйфелева башня: Saint Laurent выпустил самый зажигательный кампейн сезона

Пока фэшн-индустрия ждет нового показа Saint Laurent (он пройдет сегодня в 22:00 по московскому времени), дизайнер Энтони Ваккарелло представил видео-рекламу весенне-летней коллекции. В ней девочки 13-15 лет дожидаются ухода родителей из дома и устраивают ночную вечеринку — с африканскими танцами, модным маршем и переодеванием в бестселлеры бренда — сапоги с бахромой и платья из страусиных перьев.