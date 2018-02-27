Танцы, подростки и Эйфелева башня: Saint Laurent выпустил самый зажигательный кампейн сезона
Пока фэшн-индустрия ждет нового показа Saint Laurent (он пройдет сегодня в 22:00 по московскому времени), дизайнер Энтони Ваккарелло представил видео-рекламу весенне-летней коллекции. В ней девочки 13-15 лет дожидаются ухода родителей из дома и устраивают ночную вечеринку — с африканскими танцами, модным маршем и переодеванием в бестселлеры бренда — сапоги с бахромой и платья из страусиных перьев.
Действие минутного ролика проходит в парижской квартире с видом на Эйфелеву башню — именно у нее подножья было предыдущее ready-to-wear шоу марки. Чтобы сделать из классического промо в демонстрацией луков зажигательный клип, Saint Laurent позвали 78-летнего режиссера Жана-Поля Гуда, двукратного номинанта на «Грэмми» и автора «Короля рекламы» с Ванессой Паради.
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