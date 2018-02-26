В Петербурге открылся первый шоу-рум с одеждой грузинских дизайнеров

Внутри — картины и арт-инсталляции от петербургской художницы Кати Красной и рейлы с бархатными жакетами, кардиганами ручной вязки, анти-наркотическими футболками, ботильонами на шнуровке, шандельерами из крупного бисера и летящими платьями марки Teyo (фаворита Кэти Топурии, Эвелины Хромченко и шейхи Мозы). После очередной грузинской Недели моды основатели IVA Store планируют привезти в Петербург одежду от Бессариона и Александра Арутюнова, который перенес показы коллекций из Москвы в Тбилиси.