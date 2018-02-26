В Петербурге открылся первый шоу-рум с одеждой грузинских дизайнеров
Тбилиси претендует на то, чтобы стать пятой столицей мировой моды — зарубежные редакторы атакуют первые ряды грузинских показов, а одежда дизайнеров появляется в гардеробах инфлюэнсеров и Instagram-див. На днях хиты марок Datuna Sulikashvili, Lalo Cardigans, Salome Gviniashvili, Mach&Mach, о7eleven и Nina Zarqua приехали в Петербург — по адресу Полтавский проезд, 2 открылся шоу-рум IVA Store, созданный силами владелицы магазина Иванны Гаевской и рекреативного директора Саломе Харебавой.
Внутри — картины и арт-инсталляции от петербургской художницы Кати Красной и рейлы с бархатными жакетами, кардиганами ручной вязки, анти-наркотическими футболками, ботильонами на шнуровке, шандельерами из крупного бисера и летящими платьями марки Teyo (фаворита Кэти Топурии, Эвелины Хромченко и шейхи Мозы). После очередной грузинской Недели моды основатели IVA Store планируют привезти в Петербург одежду от Бессариона и Александра Арутюнова, который перенес показы коллекций из Москвы в Тбилиси.
Фото: Instagram @ivastorespb
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