Третий глаз и «отвал башки»: в сети делают мемы по мотивам показа Gucci

Уверены, со вчерашнего вечера ваша лента кипит восторженными (или не очень) отзывами от шоу Gucci. Еще бы — отрубленные головы вместо сумок, глаза на тыльной стороне руки и реанимацию вместо классического подиума  на Неделе моды увидишь нечасто. 

  • Gucci, осень-зима 2018/19

  • Gucci, осень-зима 2018/19

  • Gucci, осень-зима 2018/19

  • Gucci, осень-зима 2018/19

  • Gucci, осень-зима 2018/19

Пользователи придумывают различные интерпретации увиденного, упражняясь в остроумии старательнее, чем Алессандро Микеле. Моделей в балаклавах сравнивают с Pussy Riot, парня с реалистичным драконом помещают в сюжеты «Игры престолов», а девушку с третьим глазом отправляют к окулисту — пока только с помощью фотошопа.

  • Фото: @siduations

  • Фото: @siduations

  • Фото: @gregorymasouras

  • Фото: @siduations

  • Фото: @hey_reilly

  • Фото: @siduations

  • Фото: @knownmodelmanagement

  • Фото: Telegram-канал Golden Chihuahua

  • Фото: @kokimizoguchi

Досталось даже поклоннице бренда Марго Робби — аккаунт @siduations, который мы назвали самым смешным инстаграмом о моде, наградил номинантку на «Оскар» дополнительным органом зрения. Но больше всего мемов адресовано парню с двумя головами — одни сравнивают его с братьями-близнецами Уизли из «Гарри Поттера», а другие запускают флешмоб «помести себя в лук от Gucci».

  • Фото: @albypri

  • Фото: @henrylif

  • Фото: Telegram-канал Golden Chihuahua

  • Фото: @diet_prada

Кажется, в фэшн-индустрии намечается новая тенденция — делать показы так, чтобы после них хотелось создавать мемы. Смешные картинки работают эффективнее, чем помпезные рекламные кампейны, распространяются по сети стихийно и стоят значительно дешевле. Единственное, кому нужно заплатить в этой ситуации, — дизайнеры декораций, гримеры и визажисты: ради реалистичных драконов и муляжа головы Gucci наняли римскую студию Makinarium, которая работает над спецэффектами для фильмов Ридли Скотта и Дэнни Бойла.

Фото: Instagram, vogue.com

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