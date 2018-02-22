Третий глаз и «отвал башки»: в сети делают мемы по мотивам показа Gucci
Уверены, со вчерашнего вечера ваша лента кипит восторженными (или не очень) отзывами от шоу Gucci. Еще бы — отрубленные головы вместо сумок, глаза на тыльной стороне руки и реанимацию вместо классического подиума на Неделе моды увидишь нечасто.
Пользователи придумывают различные интерпретации увиденного, упражняясь в остроумии старательнее, чем Алессандро Микеле. Моделей в балаклавах сравнивают с Pussy Riot, парня с реалистичным драконом помещают в сюжеты «Игры престолов», а девушку с третьим глазом отправляют к окулисту — пока только с помощью фотошопа.
Досталось даже поклоннице бренда Марго Робби — аккаунт @siduations, который мы назвали самым смешным инстаграмом о моде, наградил номинантку на «Оскар» дополнительным органом зрения. Но больше всего мемов адресовано парню с двумя головами — одни сравнивают его с братьями-близнецами Уизли из «Гарри Поттера», а другие запускают флешмоб «помести себя в лук от Gucci».
Кажется, в фэшн-индустрии намечается новая тенденция — делать показы так, чтобы после них хотелось создавать мемы. Смешные картинки работают эффективнее, чем помпезные рекламные кампейны, распространяются по сети стихийно и стоят значительно дешевле. Единственное, кому нужно заплатить в этой ситуации, — дизайнеры декораций, гримеры и визажисты: ради реалистичных драконов и муляжа головы Gucci наняли римскую студию Makinarium, которая работает над спецэффектами для фильмов Ридли Скотта и Дэнни Бойла.
Фото: Instagram, vogue.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.