Третий глаз и «отвал башки»: в сети делают мемы по мотивам показа Gucci

Кажется, в фэшн-индустрии намечается новая тенденция — делать показы так, чтобы после них хотелось создавать мемы. Смешные картинки работают эффективнее, чем помпезные рекламные кампейны, распространяются по сети стихийно и стоят значительно дешевле. Единственное, кому нужно заплатить в этой ситуации, — дизайнеры декораций, гримеры и визажисты: ради реалистичных драконов и муляжа головы Gucci наняли римскую студию Makinarium, которая работает над спецэффектами для фильмов Ридли Скотта и Дэнни Бойла.