Что подарить мужчине? 45 универсальных подарков ко Дню защитника Отечества
Накануне Дня защитника Отечества мы составили гид по подаркам — одновременно красивым, модным, практичным и небанальным. В нашей бесценной подборке — оммаж «Звездным войнам», «львиные» запонки, военные тренчкоты и «средневековые» значки от 200 до 181 000 рублей.
Служил или нет — неважно: 23 февраля — отличный повод оказать внимание любимому мужчине. Бойфренду подарить кожаные монохромные кеды из любвеобильной коллекции Dolce & Gabbana, брату — яркие наушники от Urbanears, папе — часы от Петродворцового завода «Ракета», а дедушке — керамический чайный набор со снайпером (в стильной леопардовой экипировке).
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Фотоаппарат Instax Mini 90, 9490 рублей («Республика»)
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Часы Tommy Hilfiger, 11 500 рублей (Tommy Hilfiger)
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Кожаный ремень Levi's, 2900 рублей (Levi's)
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Кардхолдер Tom Ford, 18 750 рублей (ДЛТ)
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Носки Lecharlatan, 666 рублей («Отдел»)
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Куртка Tom Tailor Denim, 7999 рублей (Tom Tailor)
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Кеды Dolce & Gabbana, 42 550 рублей (ДЛТ)
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Лосьон после бриться Wild Wolf, 790 рублей («Республика»)
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Бокал с блюдцем и крышкой «Засидка», 2746 рублей (Императорский фарфоровый завод)
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Книга «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», 1240 рублей («Подписные издания»)
В отличие от женщин, которым на символичный праздник можно купить цветы, конфеты или связку воздушных шаров, парням нужен действительно практичный и функциональный подарок. Рубашка для похода в офис (пусть она будет с Синди Кроуфорд у сердца), кожаный ремень (который не потеряет своей актуальности), рюкзак-контейнер (для складирования документов, контейнеров с едой или ноутбука) и набор инструментов (хранящий дрель, молоток и вечно теряющиеся плоскогубцы в одном месте).
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Часы «Ракета», цена по запросу (Au Pont Rouge)
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Футболка RIPNDIP, 2999 рублей («Отдел»)
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Парка Givenchy, 181 000 рублей (ДЛТ)
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Набор: мужской очищающий и тонизирующий гель для тела и волос + мультифункциональное очищающее средство для лица, 2000 рублей (Khiel's)
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Свитшот Medooza, 1398 рублей (Medooza)
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Шарф Louis Vuitton, 22 700 рублей (Louis Vuitton)
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Туалетная вода Lacoste L'Homme 50мл, 4580 рублей (Lacoste)
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Набор значков Gosha Rubchinskiy, 1200 рублей (Au Pont Rouge)
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Рюкзак Uniqlo U, 2999 рублей (UNIQLO)
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Рубашка Calvin Klein, 24 290 рублей (Babochka)
У некоторых брендов есть тематические подарки к этому дню — одежда и аксессуары в милитари-стилистике. Off-White переосмыслил классическую военную форму, прикрепив к френчу нашивки с героями мультфильмов, Valentino выпустил футболки с маскировочным окрасом, Givenchy сделал парку-хамелеон как у Майора Пейна, а Dsquared2 презентовал майку для дезертиров.
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Футболка Dsquared2,11 350 рублей (ДЛТ)
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Сумка Tom Tailor, 2999 рублей (Tom Tailor)
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Футболка «Преступление Наказание», 3700 рублей (Freedom Store)
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Одеколон Acqua Di Parma, 7890 рублей (ДЛТ)
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Значок «Страдающее средневековье», 200 рублей («Подписные издания»)
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Набор инструментов ABtoys, 1670 рублей («Республика»)
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Анорак STUSSY, 5994 рублей («Отдел»)
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Глина для устойчивой фиксации волос Johnny S Chop Shop, 780 рублей («Республика»)
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Тренч Off-White, 65 200 рублей (ДЛТ)
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Органайзер J-me, 1090 рублей (Designboom)
Недорогие и классные варианты как всегда ищем у UNIQLO, тем более что японская марка привезла в город множество коллабораций. Хлопковые, фланелевые и льняные рубашки стоят от 499 рублей, а ультралегкие пуховики, которые можно надевать под верхнюю одежду, продаются за 4999. Магазин «Отдел» и новый «Otdel Island» на Новой Голландии завезли лучшие образцы уличной одежды — ярко-желтый анорак STUSSY, футболку с котом-хулиганом и анти-носки, которые не стыдно подарить на праздник. А у российской марки Sorry I’m Not есть вещи с надписью для любой ситуации: «Извини, я не служил», «Извини, я не забронировал столик» или «Извини, я не купил ответный подарок на 8 марта».
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Галстук Prada, 10 479 рублей (Farfetch)
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Свитшот Gosha Rubchinskiy, 11 723 рубля (Farfetch)
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Часы Emporio Armani, 25 500 рублей (Babochka)
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Рюкзак Calvin Klein Jeans, цена по запросу (Calvin Klein)
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Футболка Valentino, 35 100 рублей (Babochka)
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Сорочка Uniqlo U, 2999 рублей (UNIQLO)
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Термостакан «Дикий» 400 мл, 1700 рублей («Мам, купи!»)
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Бабочка Like me, 1500 рублей (Freedom Store)
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Футболка Sorry I'm Not, 1500 рублей (Au Pont Rouge)
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Поло Tom Tailor Denim, 2599 рублей (Tom Tailor)
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