Что подарить мужчине? 45 универсальных подарков ко Дню защитника Отечества

Недорогие и классные варианты как всегда ищем у UNIQLO, тем более что японская марка привезла в город множество коллабораций. Хлопковые, фланелевые и льняные рубашки стоят от 499 рублей, а ультралегкие пуховики, которые можно надевать под верхнюю одежду, продаются за 4999. Магазин «Отдел» и новый «Otdel Island» на Новой Голландии завезли лучшие образцы уличной одежды — ярко-желтый анорак STUSSY, футболку с котом-хулиганом и анти-носки, которые не стыдно подарить на праздник. А у российской марки Sorry I’m Not есть вещи с надписью для любой ситуации: «Извини, я не служил», «Извини, я не забронировал столик» или «Извини, я не купил ответный подарок на 8 марта».