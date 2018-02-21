Что подарить мужчине? 45 универсальных подарков ко Дню защитника Отечества

Накануне Дня защитника Отечества мы составили гид по подаркам — одновременно красивым, модным, практичным и небанальным. В нашей бесценной подборке — оммаж «Звездным войнам», «львиные» запонки, военные тренчкоты и «средневековые» значки от 200 до 181 000 рублей.

  • Рюкзак Maison Kitsuné, 5576 рублей (Farfetch) 

  • Наушники Urbanears, 1890 рублей («Республика»)

  • Репродукция картины Рината Волигамси, 3290 рублей (Erarta Shop)

  • Запонки Amova Jewelry, 27 000 рублей (22.13 gift)

  • Свитшот Star Wars, 1499 рублей (UNIQLO) 

Служил или нет — неважно: 23 февраля — отличный повод оказать внимание любимому мужчине. Бойфренду подарить кожаные монохромные кеды из любвеобильной коллекции Dolce & Gabbana, брату — яркие наушники от Urbanears, папе — часы от Петродворцового завода «Ракета», а дедушке — керамический чайный набор со снайпером (в стильной леопардовой экипировке).

  • Фотоаппарат Instax Mini 90, 9490 рублей («Республика»)

  • Часы Tommy Hilfiger, 11 500 рублей (Tommy Hilfiger)

     

  • Кожаный ремень Levi's, 2900 рублей (Levi's)

  • Кардхолдер Tom Ford, 18 750 рублей (ДЛТ)

  • Носки Lecharlatan, 666 рублей («Отдел»)

  • Куртка Tom Tailor Denim, 7999 рублей (Tom Tailor)

     

  • Кеды Dolce & Gabbana, 42 550 рублей (ДЛТ)

  • Лосьон после бриться Wild Wolf, 790 рублей («Республика»)

  • Бокал с блюдцем и крышкой «Засидка», 2746 рублей (Императорский фарфоровый завод)

  • Книга «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», 1240 рублей («Подписные издания»)

В отличие от женщин, которым на символичный праздник можно купить цветы, конфеты или связку воздушных шаров, парням нужен действительно практичный и функциональный подарок. Рубашка для похода в офис (пусть она будет с Синди Кроуфорд у сердца), кожаный ремень (который не потеряет своей актуальности), рюкзак-контейнер (для складирования документов, контейнеров с едой или ноутбука) и набор инструментов (хранящий дрель, молоток и вечно теряющиеся плоскогубцы в одном месте).

  • Часы «Ракета», цена по запросу (Au Pont Rouge)

  • Футболка RIPNDIP, 2999 рублей («Отдел»)

  • Парка Givenchy, 181 000 рублей (ДЛТ)

  • Набор: мужской очищающий и тонизирующий гель для тела и волос + мультифункциональное очищающее средство для лица, 2000 рублей (Khiel's)

  • Свитшот Medooza, 1398 рублей (Medooza)

  • Шарф Louis Vuitton, 22 700 рублей (Louis Vuitton)

  • Туалетная вода Lacoste L'Homme 50мл, 4580 рублей (Lacoste)

  • Набор значков Gosha Rubchinskiy, 1200 рублей (Au Pont Rouge)

  • Рюкзак Uniqlo U, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Рубашка Calvin Klein, 24 290 рублей (Babochka)

У некоторых брендов есть тематические подарки к этому дню — одежда и аксессуары в милитари-стилистике. Off-White переосмыслил классическую военную форму, прикрепив к френчу нашивки с героями мультфильмов, Valentino выпустил футболки с маскировочным окрасом, Givenchy сделал парку-хамелеон как у Майора Пейна, а Dsquared2 презентовал майку для дезертиров. 

  • Футболка Dsquared2,11 350 рублей (ДЛТ)

  • Сумка Tom Tailor, 2999 рублей (Tom Tailor)

  • Футболка «Преступление Наказание», 3700 рублей (Freedom Store) 

  • Одеколон Acqua Di Parma, 7890 рублей (ДЛТ)

  • Значок «Страдающее средневековье», 200 рублей («Подписные издания»)

  • Набор инструментов ABtoys, 1670 рублей («Республика»)

  • Анорак STUSSY, 5994 рублей («Отдел») 

  • Глина для устойчивой фиксации волос Johnny S Chop Shop, 780 рублей («Республика»)

  • Тренч Off-White, 65 200 рублей (ДЛТ)

  • Органайзер J-me, 1090 рублей (Designboom) 

Недорогие и классные варианты как всегда ищем у UNIQLO, тем более что японская марка привезла в город множество коллабораций. Хлопковые, фланелевые и льняные рубашки стоят от 499 рублей, а ультралегкие пуховики, которые можно надевать под верхнюю одежду, продаются за 4999. Магазин «Отдел» и новый «Otdel Island» на Новой Голландии завезли лучшие образцы уличной одежды — ярко-желтый анорак STUSSY, футболку с котом-хулиганом и анти-носки, которые не стыдно подарить на праздник. А у российской марки Sorry I’m Not есть вещи с надписью для любой ситуации: «Извини, я не служил», «Извини, я не забронировал столик» или «Извини, я не купил ответный подарок на 8 марта».

  • Галстук Prada, 10 479 рублей (Farfetch) 

  • Свитшот Gosha Rubchinskiy, 11 723 рубля (Farfetch)

     

  • Часы Emporio Armani, 25 500 рублей (Babochka)

  • Рюкзак Calvin Klein Jeans, цена по запросу (Calvin Klein)

  • Футболка Valentino, 35 100 рублей (Babochka)

  • Сорочка Uniqlo U, 2999 рублей (UNIQLO)

  • Термостакан «Дикий» 400 мл, 1700 рублей («Мам, купи!»)

  • Бабочка Like me, 1500 рублей (Freedom Store)

  • Футболка Sorry I'm Not, 1500 рублей (Au Pont Rouge)

  • Поло Tom Tailor Denim, 2599 рублей (Tom Tailor)

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