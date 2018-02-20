Иллюстрации из пособия «Радость занятий любовью» в новой коллекции Christopher Kane

В Лондоне продолжается Неделя моды — свои фантазии на тему осенне-зимнего сезона показал британский дизайнер Кристофер Кейн. Неожиданно для поклонников цветочно-ренессансной стилистики бренда, они оказались эротическими — принты коллекции были взяты из практического пособия «Радость занятий любовью» 1972 года выпуска. На полупрозрачных топах и платьях с меховой оторочкой появились постельные сцены авторства Крисса Фосса — Кейн специально связывался с художником, чтобы получить разрешение на использование материалов.