Иллюстрации из пособия «Радость занятий любовью» в новой коллекции Christopher Kane
В Лондоне продолжается Неделя моды — свои фантазии на тему осенне-зимнего сезона показал британский дизайнер Кристофер Кейн. Неожиданно для поклонников цветочно-ренессансной стилистики бренда, они оказались эротическими — принты коллекции были взяты из практического пособия «Радость занятий любовью» 1972 года выпуска. На полупрозрачных топах и платьях с меховой оторочкой появились постельные сцены авторства Крисса Фосса — Кейн специально связывался с художником, чтобы получить разрешение на использование материалов.
Кроме идеальных костюмов для «50 оттенков серого», у Кристофера есть тренчкоты с объемными плечами, кожаные платья-скатерти, удлиненные бордовые джемперы и наряды из синтеза кружева и клеенки. Но настоящим хитом коллекции стали свитеры «Special» и «More Joy», которые передают всю атмосферу лондонского показа.
Фото: vogue.com
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