Бренд из Петербурга выпустил носки с работами Ван Гога, Гогена и Микеланджело

«Когда я был ребенком, музеи завораживали меня, — прокомментировал выпуск коллекции основатель бренда St. Friday Socks Сергей Тонков. — И почти так же завораживали их сувенирные магазинчики. Став старше, я покупал забавные и полезные вещицы в самых известных музеях мира. Сейчас я рад, что в ГМИИ, известном, пожалуй, всем без исключения поклонникам импрессионизма и искусства XX века, можно купить коллекцию St.Friday Socks — сувенир одновременно и практичный, и артистичный, и узнаваемый». Кроме, Пушкинского музея, носки продаются на сайте марки — цена одной пары составляет 399 рублей.