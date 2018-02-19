Бренд из Петербурга выпустил носки с работами Ван Гога, Гогена и Микеланджело
Чулочно-носочный бренд из Петербурга St.Friday Socks выпустил коллекцию с Пушкинским музеем. В ней — яркие презенты на грядущие праздники по мотивам шедевров мирового искусства: картин «А ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Красные виноградники в Арле, Монмажур», «Море в Сент-Мари» и «Портрет доктора Феликса Рея» Винсента ван Гога, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, а также скульптур «Дискобол» Мирона и «Давид» Микеланджело.
«Когда я был ребенком, музеи завораживали меня, — прокомментировал выпуск коллекции основатель бренда St. Friday Socks Сергей Тонков. — И почти так же завораживали их сувенирные магазинчики. Став старше, я покупал забавные и полезные вещицы в самых известных музеях мира. Сейчас я рад, что в ГМИИ, известном, пожалуй, всем без исключения поклонникам импрессионизма и искусства XX века, можно купить коллекцию St.Friday Socks — сувенир одновременно и практичный, и артистичный, и узнаваемый». Кроме, Пушкинского музея, носки продаются на сайте марки — цена одной пары составляет 399 рублей.
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