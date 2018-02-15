Тренчи из фольги, футболки с лозунгами и другие вещи в новой коллекции русского бренда VASSA&Co

Напомним, перед тем, как основать собственный бренд, Васса получила образование в академии художеств VSU в Ричмонде и Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке. После она работала в модных домах Ann Klein, Calvin Klein и Federated, представив свою собственную коллекцию в 1996 году. На сегодняшний день у VASSA&Co открыто больше 25 магазинов по всей России, в том числе в Петербурге, в ТРЦ «Галерея» и ТК «Невский центр».