Тренчи из фольги, футболки с лозунгами и другие вещи в новой коллекции русского бренда VASSA&Co
Российский бренд VASSA&Co выпустил весенне-летнюю коллекцию «Квантум» с асимметричными юбками, полосатыми костюмами, прозрачными кардиганами, платьями «отличниц» и комбинезонами с открытыми плечами. В них дизайнер Елена Васса продолжила ежесезонную перекличку с минимализмом, футуризмом и авангардом — ключевым элементом линейки стали тренч из фольги (который легко сочетается и с офисным комплектом, и с вечерним нарядом) и простая белая футболка с надписями «Less Work, More Sex».
Напомним, перед тем, как основать собственный бренд, Васса получила образование в академии художеств VSU в Ричмонде и Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке. После она работала в модных домах Ann Klein, Calvin Klein и Federated, представив свою собственную коллекцию в 1996 году. На сегодняшний день у VASSA&Co открыто больше 25 магазинов по всей России, в том числе в Петербурге, в ТРЦ «Галерея» и ТК «Невский центр».
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