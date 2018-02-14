Блогер и клипмейкер из Петербурга Таша Алакоз выпустила коллаборацию с Кэти Перри

Марка обуви певицы Кэти Перри отмечает год продаж в России — каблуки-кактусы, балетки-автомобили и тапочки с газоном эксклюзивно представлены в Rendez-Vous. Событие бренд отметил динамично и ярко — с помощью стопмоушенов и снимков от блогера, клипмейкера и художницы из Петербурга Таши Алакоз. «Приезд Katy Perry Shoes в Россию стал для меня судьбоносным — я решила во что бы то ни стало сделать в туфлях лучшую фотографию, — рассказывала нам девушка. — Получилось! Снимок репостнул официальный аккаунт марки, а сама певица написала под публикацией "brilliant!". С тех пор у меня хобби — делать для бренда яркие кадры. А "удачные" туфли были со мной 31 декабря — в них я пошла на концерт Кэти Перри в Абу-Даби». Сегодня хобби Таши переросло в полноценный лукбук бренда — по инициативе Rendez-Vous она снялась во всех моделях из его новой весенне-летней коллекции.