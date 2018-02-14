UNIQLO подарит покупателям шопинг на 100 000 рублей

Бренд UNIQLO отмечает не 14 февраля или День защитника Отечества, а выпуск новой коллекции джинсов — с улучшенной посадкой, высококачественными тканями и инновационной отделкой. Каждый покупатель мужской или женской модели сможет принять участие в розыгрыше шопинга на 100 000 рублей и докупить к брюкам из денима ультралегкий пуховик, кардиган из коллаборации с музой Карла Лагерфельда и джемпер из нового релиза Uniqlo U.