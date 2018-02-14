UNIQLO подарит покупателям шопинг на 100 000 рублей
Бренд UNIQLO отмечает не 14 февраля или День защитника Отечества, а выпуск новой коллекции джинсов — с улучшенной посадкой, высококачественными тканями и инновационной отделкой. Каждый покупатель мужской или женской модели сможет принять участие в розыгрыше шопинга на 100 000 рублей и докупить к брюкам из денима ультралегкий пуховик, кардиган из коллаборации с музой Карла Лагерфельда и джемпер из нового релиза Uniqlo U.
Акция пройдет с 15 по 22 февраля в магазине UNIQLO в ТРЦ «Галерея». Стоимость любой пары джинсов из новой коллекции составит 2999 рублей.
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