Шапки-шлемы, рабочая униформа и «одноразовые» платья в новой коллекции Calvin Klein
В Нью-Йорке прошел показ осенне-зимней коллекции Calvin Klein — локацией служил сельский ангар (с нанесенной на него работой Энди Уорхола «Электрический стул»), а главным элементом дизайна — попкорн. Он был разбросан по подиуму, лежал в приглашениях гостей, а также наполнял сумки моделей, украшенные кадрами из нового кампейна марки.
Как показало дальнейшее развитие событий, без попкорна на шоу было не обойтись. Вереница строительной униформы, шуб со светоотражающими, пальто на пару размеров больше, перчаток как у Робокопа, абсолютно прозрачных (будто одноразовых) платьев и шапок-шлемов, которые обречены стать бестселлером следующего сезона, — Раф Симонс сделал из показа настоящее кино, знакомое практически каждому с детства.
Несмотря на то, что в сети уже появилось немало ироничных мемов, Calvin Klein говорил о достаточно серьезных вещах. Каждый лук — отсылка к социальным и политическим проблемам: терактам (в таких оранжевых экипировках спасали людей из завалов и зон задымления), допинговым скандалам (одеяла из фольги раздают марафонцам для согревания) и даже «фейковым новостям» (на «пригласительные» пакеты была нанесена надпись — More and More and More) — главному термину прошлого года.
Фото: vogue.com
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