Шапки-шлемы, рабочая униформа и «одноразовые» платья в новой коллекции Calvin Klein

Несмотря на то, что в сети уже появилось немало ироничных мемов, Calvin Klein говорил о достаточно серьезных вещах. Каждый лук — отсылка к социальным и политическим проблемам: терактам (в таких оранжевых экипировках спасали людей из завалов и зон задымления), допинговым скандалам (одеяла из фольги раздают марафонцам для согревания) и даже «фейковым новостям» (на «пригласительные» пакеты была нанесена надпись — More and More and More) — главному термину прошлого года.