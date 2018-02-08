Носки для невлюбленных, кресло-сердце и еще 43 модных подарка ко Дню святого Валентина
Мы уже подобрали недорогие подарки к 14 февраля (носки против харрасмента, феминистскую сумку и годовой абонемент в «Эрарту»), а теперь нашли милые, стильные и универсальные варианты в коллекциях русских дизайнеров и люксовых марок — по ценам от 1510 до 157 000 рублей.
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Часы Swatch, 3900 рублей (Swatch)
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Мужские носки J.W. Anderson, 3770 рублей (Farfetch)
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Женская футболка Alice + Olivia, 14 550 рублей (ДЛТ)
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Обложка для паспорта Dolce & Gabbana, 14 000 рублей (Farfetch)
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Браслет Caviar Jewelry, 11 000 рублей (caviarjewellery.ru)
Для тех, кто не любит складировать бумажные валентинки, мода придумала вещи с символичным принтом. Dolce & Gabbana посвятили грядущему празднику целую осенне-зимнюю коллекцию, усыпав сердечками джинсы, футболки, сумки и шелковые платки. Некоторые модели дополнены фразой «Люблю» на нескольких языках мира — отличный способ признаться в чувствах для немногословных людей.
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Сумка Dolce & Gabbana, 103 500 рублей (ДЛТ)
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Женский парфюм TOUS Moments, 3600 рублей (TOUS)
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Женское худи Dsquared2, 24 550 рублей (ДЛТ)
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Носки Fenty for Stance, 7853 рубля (stance.com)
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Парка NNedre, 10 500 рублей (NNedre)
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Футболка Valentino, 18 800 рублей (Valentino)
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Туфли Pollini, 18 320 рублей («Московский универмаг»)
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Браслет Louis Vuitton из желтого золота и бриллиантов, 64 000 рублей (Louis Vuitton)
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Женская джинсовка Tom Tailor Denim, 5999 рублей (Tom Tailor)
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Брошь Hermitage Museum, 3900 рублей (Au Pont Rouge)
Поддержав тенденцию на всевозможные слоганы, американский бренд Alice + Olivia нанес на вещи цитату из самой известной песни The Beatles — All you need is love. Такую майку-напоминание можно подарить человеку, даже не зная нужный размер одежды — она свободная, архитектурная и уютная, а также подходит под олимпийку, классический кардиган и пиджак для красной дорожки.
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Декоративная тарелка Fornasett, 11 460 рублей (Farfetch)
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Сумка Michael Michael Kors, цена по запросу (Michael Kors)
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Ожерелье Alekseev Jewelry, 2000 рублей (alekseevjewelry.com)
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Платье Alexander McQueen, 118 500 рублей (ДЛТ)
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Брелок Gucci, 19 400 рублей (Farfetch)
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Мужской свитшот J.W. Anderson, 26 160 рублей (Farfetch)
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Часы Longines, цена по запросу (Longines)
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Кресло Vitra, 157 500 рублей (Live in Design)
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Часы TOUS, 15 800 рублей (TOUS)
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Платок Loro Piana, 56 400 рублей (Babochka)
К числу подарков, с которыми точно не ошибешься, относятся новая сумка от Michael Kors, брелок от Gucci со змеем-искусителем, прозрачный шарф от Loro Piana и «пульсирующий» браслет от петербургского дизайнера Ольги Аверьяновой. Ради коллекции для 14 февраля объединились еще две локальных марки: Arny Praht и St. Friday Socks выпустили серию рюкзаков, кросс-боди и бельтбегов с разноцветной (романтичной!) внутренней подкладкой.
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Мужские кеды Comme des Garcons, 9950 рублей (Comme des Garcons)
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Женский джемпер Alberta Ferretti, 35 400 рублей (Babochka)
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Носки Ganni, 1510 рублей (Farfetch)
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Футболка The New Designers, 5150 рублей (Au Pont Rouge)
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Сумка Furla, 32 000 рублей («Московский универмаг»)
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Камерофон OPPO F5 6GB, 24 990 рублей (shop.oppo.ru)
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Брошь Dzhanelli Jewellery, 45 500 рублей (22.13 gift)
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Кардхолдер Tom Ford, 18 750 рублей (ДЛТ)
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Кошелек для монет Louis Vuitton, 36 500 рублей (Louis Vuitton)
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Шапка и шарф USHATAVA, 1500 и 3500 рублей (USHATAVA)
Есть в дизайнерских коллекциях и варианты для тех, кто против: против праздника, против подарков и против отношений в целом. Рианна выпустила колючие носки для «невлюбленных», назвав их Сold Hearted («С холодным сердцем»), Tom Tailor написали на мужских толстовках «Прости, я не романтик», а Alberta Ferreti сделала джемперы на каждый день недели, ведь для многих День святого Валентина — это обычная среда.
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Футболка Oscar De La Renta, 39 400 рублей (ДЛТ)
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Платок Dolce & Gabbana, 20 600 рублей (ДЛТ)
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Женский джемпер Dolce & Gabbana, 65 975 рублей (Farfetch)
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Рюкзак Arny Praht X St. Friday Socks, 4290 рублей (Arny Praht)
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Свитшот с цитатой Пикассо, 3490 рублей (Hermitage Shop)
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Мужские кеды Gucci, 43 700 рублей (Farfetch)
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Масло для ухода за бородой и щетиной Kiehl's, 2420 рублей (ДЛТ)
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Перчатки Farnerari, 6900 рублей («Московский универмаг»)
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Мужская толстовка Tom Tailor Denim, 3999 рублей (Tom Tailor)
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Туфли No.21, 29 400 рублей (ДЛТ)
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