Носки для невлюбленных, кресло-сердце и еще 43 модных подарка ко Дню святого Валентина

Есть в дизайнерских коллекциях и варианты для тех, кто против: против праздника, против подарков и против отношений в целом. Рианна выпустила колючие носки для «невлюбленных», назвав их Сold Hearted («С холодным сердцем»), Tom Tailor написали на мужских толстовках «Прости, я не романтик», а Alberta Ferreti сделала джемперы на каждый день недели, ведь для многих День святого Валентина — это обычная среда.