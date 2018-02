Носки для невлюбленных, кресло-сердце и еще 43 модных подарка ко Дню святого Валентина

Поддержав тенденцию на всевозможные слоганы, американский бренд Alice + Olivia нанес на вещи цитату из самой известной песни The Beatles — All you need is love. Такую майку-напоминание можно подарить человеку, даже не зная нужный размер одежды — она свободная, архитектурная и уютная, а также подходит под олимпийку, классический кардиган и пиджак для красной дорожки.