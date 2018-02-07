Автор открыток «В Питере — любить» выпустила серию «говорящих» сумок

Открытки от петербургской художницы Авроры Батыревой теперь всегда можно носить с собой. Ироничные герои и надписи «В Питере — любить», «В Екатерининском саду себе любимого найду» и «Илья водит баб в Главный штаб» перебрались на сумки-шопперы. В преддверии Дня святого Валентина их продает благотворительный магазин «Спасибо», стоимость одного аксессуара — 1000 рублей.

 

 

Там же, по цене в 500 рублей, можно купить «любвеобильные» открытки — продукция с принтами от Авроры объединилась под эгидой бренда «По-питерски». «Это такой очень исторический арт-лубок, который помогает фиксировать локальные тренды времени», — рассказывала художница о своей идее.

 

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