Автор открыток «В Питере — любить» выпустила серию «говорящих» сумок

Открытки от петербургской художницы Авроры Батыревой теперь всегда можно носить с собой. Ироничные герои и надписи «В Питере — любить», «В Екатерининском саду себе любимого найду» и «Илья водит баб в Главный штаб» перебрались на сумки-шопперы. В преддверии Дня святого Валентина их продает благотворительный магазин «Спасибо», стоимость одного аксессуара — 1000 рублей.