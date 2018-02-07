Автор открыток «В Питере — любить» выпустила серию «говорящих» сумок
Открытки от петербургской художницы Авроры Батыревой теперь всегда можно носить с собой. Ироничные герои и надписи «В Питере — любить», «В Екатерининском саду себе любимого найду» и «Илья водит баб в Главный штаб» перебрались на сумки-шопперы. В преддверии Дня святого Валентина их продает благотворительный магазин «Спасибо», стоимость одного аксессуара — 1000 рублей.
Волшебная @avrorabatyreva создала серию принтов, которые поймут только истинные петербуржцы, и сейчас продукцию с принтами @eto_po_piterski можно найти только в нашем магазине на Васильевском острове ❤️ Сумка #по_питерски - 1000 руб. Набор открыток - 500 руб. #8линия55 #eto_po_piterski #spbstyle #spb #spbgram #Петербург #эксклюзив #уникальноепредложение #спасибоаврора
Там же, по цене в 500 рублей, можно купить «любвеобильные» открытки — продукция с принтами от Авроры объединилась под эгидой бренда «По-питерски». «Это такой очень исторический арт-лубок, который помогает фиксировать локальные тренды времени», — рассказывала художница о своей идее.
Сумка #по_питерски с принтом, в дизайнерской упаковке. - Ограниченный тираж - Хлопок - Высокая плотность: 230 гр. - Прямая печать - Стойкость принта: 50 стирок - Стоимость - 1000 р. - Самовывоз в Этажах Для заказа сумки отправьте заявку в директ вместе с указанием желаемого принта. #14февраля #впитерелюбить #сумка #барквартира #барутка #голицинлофт #по_питерски
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