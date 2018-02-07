На все случаи жизни: 35 вещей из новой весенне-летней коллекции Uniqlo U
Завтра, 8 февраля, стартуют продажи новой коллекции Uniqlo U, которую для японской марки разрабатывает дизайнер Кристоф Лемер (при содействии высоких технологий). Женские вещи приедут в крупнейшие магазины UNIQLO по всей России, а мужские будут продаваться исключительно в ТРЦ «Атриум» в Москве и ТРЦ «Галерея» в Петербурге.
В коллекцию вошло около 100 разных предметов гардероба: практичные пальто с использованием технологии Blochtech (она не пропускает холодный воздух и защищает от дождя), яркие бесшовные свитеры Wholegarment (с улучшенной посадкой по фигуре), кардиганы из мериносовой шерсти (в них не холодно в -15 и не жарко в +20), мужские футболки из плотного хлопка и идеальные летние платья. В течение сезона ассортимент Uniqlo U будет пополняться: в магазины приедут шесть новых моделей купальников, в том числе бикини с верхом бандо и бикини с бретелью через шею.
Главные цвета коллекции — небесно-голубой, лазурный и изумрудно-зеленый, но несколько вещей (к примеру, джемперы, мужские поясные сумки, тканевые ремни и водонепроницаемые куртки) сделаны в сочных (почти кислотных) оттенках. «Мы хотим, чтобы каждый день был ярче», — объяснял Лемер, который, помимо инноваций и текстильных разработок, привнес в линейки UNIQLO красочную гамму.
Стоимость вещей Uniqlo U варьируется от 999 рублей (за пояс) до 12999 рублей (за парки и пальто). Летние сандалии и кроссовки будут стоит 2999 рублей, платья — 3999 рублей, а футболки — 1999 рублей. Ранее UNIQLO объявил еще о трех новых коллаборациях: с финской маркой Marimekko, музой Карла Лагерфельда Инес де ля Фрессанж и ирландским дизайнером Джонатаном Андерсоном.
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