На все случаи жизни: 35 вещей из новой весенне-летней коллекции Uniqlo U

В коллекцию вошло около 100 разных предметов гардероба: практичные пальто с использованием технологии Blochtech (она не пропускает холодный воздух и защищает от дождя), яркие бесшовные свитеры Wholegarment (с улучшенной посадкой по фигуре), кардиганы из мериносовой шерсти (в них не холодно в -15 и не жарко в +20), мужские футболки из плотного хлопка и идеальные летние платья. В течение сезона ассортимент Uniqlo U будет пополняться: в магазины приедут шесть новых моделей купальников, в том числе бикини с верхом бандо и бикини с бретелью через шею.