45 подарков ко Дню святого Валентина не дороже 1500 рублей

Мы нашли четыре десятка подарков к 14 февраля — от носков против харрасмента до феминистской сумки для одиночек. Рассказываем о самых экономных способах порадовать близких (или себя). 

  • Бальзам для губ Kiehl's, 1400 рублей (Kiehl's)

  • Книга Сью Джонсон «Обними меня крепче», 884 рубля («Подписные издания»)

  • Tezenis, 1399 рублей (Tezenis)

  • Игрушка Orange, 1310 рублей («Республика»)

     

  • Фланелевая мужская рубашка, 999 рублей (UNIQLO)

14 февраля — день, когда тенденция на инфантилизм доходит до абсурда. Розовый цвет, сердечки и плюшевые игрушки встречаются на улицах чаще мешковатых темных пуховиков. Многие бренды специально выпускают одежду к этому празднику и ждут, когда влюбленные сметут с полок пижамы с романтичным принтом (Tezenis), ярко-красные мужские рубашки (UNIQLO) и носки, сигнализирующие о семейном статусе (St. Friday Socks).

  • Набор носков St. Friday Socks, 999 рублей (St. Friday Socks)

  • Книга Эриха Фромма «Искусство любить», 250 рублей («Республика»)

  • Шоппер narvskayadostava, 500 рублей (vk.com/narvskayadostava)

  • Чехол на паспорт «Пулково не принимает», 1200 рублей (Erarta Shop)

  • Складной рюкзак Reisenthel, 1390 рублей (Designboom)

  • Чехол на смартфон «Шагал. Прогулка», 800 рублей (Магазин Русского музея) 

  • Набор кружек, 1350 рублей (drugiepodarki.com)

  • Бейсболка Sorry I'm Not, 1500 рублей (sorryiamnot.com)

  • Магнит «Антон тут рядом», 250 рублей («Легко-легко»)

  • Доска для рисования, 1349 рублей («Студия Артемия Лебедева»)

Но есть презенты, актуальные в любое время, — их можно приурочить и ко Дню святого Валентина, и к грядущему 23 февраля. Это нижнее белье от Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которое на осенне-зимних распродажах все еще можно купить со скидкой (в 50 процентов!), складной рюкзак со «встроенным» съемным карманом (Reisenthel) и мягкий кардхолдер от андеграундной марки из Петербурга (Medooza).

  • Брелок Me To You, 580 рублей («Республика»)

  • Кардхолдер Medooza, 1495 рублей (Medooza)

  • Книга Джона Грэя «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», 650 рублей («Республика»)

  • Женская водолазка с технологией Heatech, 999 рублей (UNIQLO)

  • Тушь для ресниц Troublemaker, 950 рублей (Urban Decay)

  • Форма для льда Fred & Friends, 600 рублей («Республика») 

  • Зубная щетка Montcarotte Kandinsky, 1140 рублей (ДЛТ)

  • Копилка, 989 рублей («Студия Артемия Лебедева»)

  • Подсвечник Yankee Candle, 650 рублей (Yankee Candle)

  • Набор пряников «Жуковский пряник», 710 рублей («Республика»)

В подарочную категорию «унисекс» попадают кружки, обложки для паспорта, зубные щетки с работами экспрессионистов и мировые бестселлеры. Не слезоточивые «Унесенные ветром» и «Дневник памяти», а психологические — «Искусство любить» от социолога и философа Эрика Фромма, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» о главных стереотипах в отношениях и «Обними меня крепче» с семью лайфхаками для «здоровой» любви.

  • Косметичка Reisenthel, 600 рублей (Designboom) 

  • Мужские трусы Calvin Klein, 1150 рублей (calvinklein.com)

  • Кофейная пара «Хем. Цветы», 990 рублей (Hernitage Shop)

     

  • Подставка для колец Umbra, 590 рублей (Designboom)

  • Пижама Tezenis, 1499 рублей (Tezenis)

  • Игральные кубики, 390 рублей (drugiepodarki.com)

  • Свеча Yankee Candles с ароматом «Цветение вишни», 950 рублей (Yankee Candles)

  • Браслет BNGL, 1490 рублей («Этажи»)

  • Записная книжка формата А6 Moleskine, 1300 рублей («Подписные издания»)

  • Блеск для губ Burberry оттенок Mallow Pink, 1570 рублей (ДЛТ)

Для тех, кто не воспринимает праздник всерьез, но хочет проявить знаки внимания, — «говорящий» браслет от BNGL, мини-версия легендарного мишки Me to You, «пульсирующий» имбирный пряник, ароматические свечи от Yankee Candles и парфюм от уникальной нью-йоркской марки Demeter. Она переводит картины Модильяни и Ван Гога в запахи, расставляя фруктовые и цветочные аккорды так, что искусство модернистов становится понятным каждому.

  • Парфюмерный роллербол «Секс на пляже» Demeter, 850 рублей (Demeter)

  • Значок Black Book, 160 рублей («Подписные издания»)

  • Набор мини-блесков Urban Decay Revolution, 1090 рублей (Urban Decay)

  • Годовой абонемент на все выставки в музее «Эрарта», 950 рублей

  • Мужские трусы Tommy Hilfiger,1145 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Набор средств для душа Scottish Fine, 999 рублей («Республика»)

  • Мультпродукт «Самосвет», 680 рублей («Самосвет»)

  • Набор для выращивания «Экочеловеки», 850 рублей (Designboom)

  • Блокнот, 1515 рублей («Подписные издания»)

  • «Скляночка», 500 рублей («Подписные издания»)

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также