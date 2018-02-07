45 подарков ко Дню святого Валентина не дороже 1500 рублей
Мы нашли четыре десятка подарков к 14 февраля — от носков против харрасмента до феминистской сумки для одиночек. Рассказываем о самых экономных способах порадовать близких (или себя).
14 февраля — день, когда тенденция на инфантилизм доходит до абсурда. Розовый цвет, сердечки и плюшевые игрушки встречаются на улицах чаще мешковатых темных пуховиков. Многие бренды специально выпускают одежду к этому празднику и ждут, когда влюбленные сметут с полок пижамы с романтичным принтом (Tezenis), ярко-красные мужские рубашки (UNIQLO) и носки, сигнализирующие о семейном статусе (St. Friday Socks).
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Набор носков St. Friday Socks, 999 рублей (St. Friday Socks)
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Книга Эриха Фромма «Искусство любить», 250 рублей («Республика»)
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Шоппер narvskayadostava, 500 рублей (vk.com/narvskayadostava)
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Чехол на паспорт «Пулково не принимает», 1200 рублей (Erarta Shop)
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Складной рюкзак Reisenthel, 1390 рублей (Designboom)
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Чехол на смартфон «Шагал. Прогулка», 800 рублей (Магазин Русского музея)
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Набор кружек, 1350 рублей (drugiepodarki.com)
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Бейсболка Sorry I'm Not, 1500 рублей (sorryiamnot.com)
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Магнит «Антон тут рядом», 250 рублей («Легко-легко»)
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Доска для рисования, 1349 рублей («Студия Артемия Лебедева»)
Но есть презенты, актуальные в любое время, — их можно приурочить и ко Дню святого Валентина, и к грядущему 23 февраля. Это нижнее белье от Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которое на осенне-зимних распродажах все еще можно купить со скидкой (в 50 процентов!), складной рюкзак со «встроенным» съемным карманом (Reisenthel) и мягкий кардхолдер от андеграундной марки из Петербурга (Medooza).
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Брелок Me To You, 580 рублей («Республика»)
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Кардхолдер Medooza, 1495 рублей (Medooza)
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Книга Джона Грэя «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», 650 рублей («Республика»)
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Женская водолазка с технологией Heatech, 999 рублей (UNIQLO)
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Тушь для ресниц Troublemaker, 950 рублей (Urban Decay)
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Форма для льда Fred & Friends, 600 рублей («Республика»)
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Зубная щетка Montcarotte Kandinsky, 1140 рублей (ДЛТ)
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Копилка, 989 рублей («Студия Артемия Лебедева»)
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Подсвечник Yankee Candle, 650 рублей (Yankee Candle)
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Набор пряников «Жуковский пряник», 710 рублей («Республика»)
В подарочную категорию «унисекс» попадают кружки, обложки для паспорта, зубные щетки с работами экспрессионистов и мировые бестселлеры. Не слезоточивые «Унесенные ветром» и «Дневник памяти», а психологические — «Искусство любить» от социолога и философа Эрика Фромма, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» о главных стереотипах в отношениях и «Обними меня крепче» с семью лайфхаками для «здоровой» любви.
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Косметичка Reisenthel, 600 рублей (Designboom)
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Мужские трусы Calvin Klein, 1150 рублей (calvinklein.com)
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Кофейная пара «Хем. Цветы», 990 рублей (Hernitage Shop)
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Подставка для колец Umbra, 590 рублей (Designboom)
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Пижама Tezenis, 1499 рублей (Tezenis)
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Игральные кубики, 390 рублей (drugiepodarki.com)
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Свеча Yankee Candles с ароматом «Цветение вишни», 950 рублей (Yankee Candles)
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Браслет BNGL, 1490 рублей («Этажи»)
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Записная книжка формата А6 Moleskine, 1300 рублей («Подписные издания»)
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Блеск для губ Burberry оттенок Mallow Pink, 1570 рублей (ДЛТ)
Для тех, кто не воспринимает праздник всерьез, но хочет проявить знаки внимания, — «говорящий» браслет от BNGL, мини-версия легендарного мишки Me to You, «пульсирующий» имбирный пряник, ароматические свечи от Yankee Candles и парфюм от уникальной нью-йоркской марки Demeter. Она переводит картины Модильяни и Ван Гога в запахи, расставляя фруктовые и цветочные аккорды так, что искусство модернистов становится понятным каждому.
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Парфюмерный роллербол «Секс на пляже» Demeter, 850 рублей (Demeter)
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Значок Black Book, 160 рублей («Подписные издания»)
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Набор мини-блесков Urban Decay Revolution, 1090 рублей (Urban Decay)
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Годовой абонемент на все выставки в музее «Эрарта», 950 рублей
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Мужские трусы Tommy Hilfiger,1145 рублей (Tommy Hilfiger)
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Набор средств для душа Scottish Fine, 999 рублей («Республика»)
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Мультпродукт «Самосвет», 680 рублей («Самосвет»)
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Набор для выращивания «Экочеловеки», 850 рублей (Designboom)
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Блокнот, 1515 рублей («Подписные издания»)
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«Скляночка», 500 рублей («Подписные издания»)
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