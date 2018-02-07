45 подарков ко Дню святого Валентина не дороже 1500 рублей

Но есть презенты, актуальные в любое время, — их можно приурочить и ко Дню святого Валентина, и к грядущему 23 февраля. Это нижнее белье от Calvin Klein и Tommy Hilfiger, которое на осенне-зимних распродажах все еще можно купить со скидкой (в 50 процентов!), складной рюкзак со «встроенным» съемным карманом (Reisenthel) и мягкий кардхолдер от андеграундной марки из Петербурга (Medooza).