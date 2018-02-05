Непромокаемые тренчи и джинсовые халаты в новой демократичной коллекции Алены Ахмадуллиной
Дизайнер из Петербурга Алена Ахмадуллина выпустила третью коллекцию для демократичной линейки Dreams. В ней — все любимые приемы бренда: микс базового и тематического, осовремененный нью-лук и игра с принтами, которые Алена создает вручную, а затем оцифровывает и переносит на натуральные ткани. В этот раз за основу были взяты хлопок, шелк, кашемир и высокотехнологичные смесовые ткани: из них дизайнер сделала бежевые платья-рубашки, сорочки с объемными рукавами, укороченные брюки с высокой талией и футболки с тропическими (по-настоящему весенними!) принтами.
Целый блок коллекции выдержан в восточном стиле и представляет референсы к азиатскому костюму, начиная от воротника-стойки и заканчивая расклешенными рукавами как у кимоно. Каждая вещь, вне зависимости от своего ДНК, приспособлена к погодным катаклизмам: топы с авторскими рисунками накрывает непромокаемый тренч, а белоснежные свитшоты прячутся под джинсовым casual-халатом. Новая коллекция Akhmadullina Dreams продается в «Стокманне» в ТК «Невский центр», а также на сайте марки по ценам от 4999 (за брюки) до 14 999 (за платье) рублей.
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