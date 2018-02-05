Непромокаемые тренчи и джинсовые халаты в новой демократичной коллекции Алены Ахмадуллиной

Дизайнер из Петербурга Алена Ахмадуллина выпустила третью коллекцию для демократичной линейки Dreams. В ней — все любимые приемы бренда: микс базового и тематического, осовремененный нью-лук и игра с принтами, которые Алена создает вручную, а затем оцифровывает и переносит на натуральные ткани. В этот раз за основу были взяты хлопок, шелк, кашемир и высокотехнологичные смесовые ткани: из них дизайнер сделала бежевые платья-рубашки, сорочки с объемными рукавами, укороченные брюки с высокой талией и футболки с тропическими (по-настоящему весенними!) принтами.