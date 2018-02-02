Сумка с «бабулей», зеркальные туфли и еще 7 хитов из новой коллекции Balenciaga
В Петербург приехали вещи из культового лукбука Balenciaga Resort, стилизованного под съемку в коридорах провинциального Дома Культуры. Это сапоги-чулки, пуховик самого модного цвета года, непромокаемый ретро-тренч и сумка с нарисованной бабушкой (той самой, что недавно появилась в лукбуке марки!).
Стейтмент-вещью коллекции, помимо ярко-красных носков с логотипом, стал «сувенирный» баул с достопримечательностями Парижа, Нью-Йорка и Токио — несмотря на габариты, он норовит вытеснить из трендов поясные сумки и бархатные кисеты. Его и другие хиты Balenciaga уже можно купить в на 1-3 этажах ДЛТ.
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