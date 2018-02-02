Сумка с «бабулей», зеркальные туфли и еще 7 хитов из новой коллекции Balenciaga

Стейтмент-вещью коллекции, помимо ярко-красных носков с логотипом, стал «сувенирный» баул с достопримечательностями Парижа, Нью-Йорка и Токио — несмотря на габариты, он норовит вытеснить из трендов поясные сумки и бархатные кисеты. Его и другие хиты Balenciaga уже можно купить в на 1-3 этажах ДЛТ.