Victoria's Secret выпустит сумки в честь Петербурга

В честь открытия первого магазина Victoria’s Secret в Петербурге, которое состоится 23 февраля, бельевой бренд выпустит лимитированную коллекцию сумок. Аксессуар Victoria’s Secret Saint-Petersburg появится на 1 этаже ТРЦ «Галерея» вместе с кружевными бра, одеждой для спорта и отдыха, молодежной коллекцией Pink, фирменной парфюмерией и косметикой. Получить сумку в подарок можно будет при покупке на сумму от 3000 рублей.