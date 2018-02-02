Victoria's Secret выпустит сумки в честь Петербурга
В честь открытия первого магазина Victoria’s Secret в Петербурге, которое состоится 23 февраля, бельевой бренд выпустит лимитированную коллекцию сумок. Аксессуар Victoria’s Secret Saint-Petersburg появится на 1 этаже ТРЦ «Галерея» вместе с кружевными бра, одеждой для спорта и отдыха, молодежной коллекцией Pink, фирменной парфюмерией и косметикой. Получить сумку в подарок можно будет при покупке на сумму от 3000 рублей.
Напомним, Victoria's Secret — один из самых известных и демократичных брендов нижнего белья, который рекламируют настоящие «ангелы»: Белла Хадид, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Ирина Шейк и другие модели, одетые в наряды с гигантскими крыльями. Подробнее о марке можно прочитать здесь.
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