Буддистские броши и морозоустойчивые пальто в коллекциях бренда из Петербурга Love is Found
До 2013 года модель Полина Нитолкан путешествовала по всему миру, вдохновляясь европейским и азиатским укладами жизни. А после решила делиться впечатлениями не через фотоснимки, а с помощью вещей — брошей со слониками ручной работы и свитшотов с «маленьким Буддой». Со временем домашний именной бренд Polina Nitolkan превратился в крупную петербургскую марку Love is Found, а трэвел-направление смешалось с русскими погодными катаклизмами. У Полины появились разноцветные пальто, теплые шапки с тропическими насекомыми, функциональные мужские куртки (из отдельной линейки Spaundy), эксклюзивные вечерние платья и эко-шубы из состриженного овчинного меха, которые выдерживают до 28 градусов мороза.
Полина Нитолкан
дизайнер
«У истоков сформировались исходные ориентиры и базовые принципы — простые и понятные. Хотелось создавать красивую, практичную, но необыкновенную одежду и аксессуары высокого качества в самобытном и жизнелюбивом дизайне для людей близких по духу. Работать без оглядки на тренды, школы и направления, идти своим путем. Никаких раздутых коллекций. Мелкая серия и штучные экземпляры. Гармония в каждой строчке, внимание к деталям, тщательный выбор тканей и фурнитуры».
Платья, куртки и джемперы можно заказать у Полины лично, а броши, дубленки и шапки продаются в Subbota Showroom на Большой Конюшенной. Стоимость вещей варьируется от 5000 рублей (за головные уборы) до 100 000 рублей (за эко-шубы модно-кислотных цветов).
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