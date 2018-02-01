Буддистские броши и морозоустойчивые пальто в коллекциях бренда из Петербурга Love is Found

До 2013 года модель Полина Нитолкан путешествовала по всему миру, вдохновляясь европейским и азиатским укладами жизни. А после решила делиться впечатлениями не через фотоснимки, а с помощью вещей — брошей со слониками ручной работы и свитшотов с «маленьким Буддой». Со временем домашний именной бренд Polina Nitolkan превратился в крупную петербургскую марку Love is Found, а трэвел-направление смешалось с русскими погодными катаклизмами. У Полины появились разноцветные пальто, теплые шапки с тропическими насекомыми, функциональные мужские куртки (из отдельной линейки Spaundy), эксклюзивные вечерние платья и эко-шубы из состриженного овчинного меха, которые выдерживают до 28 градусов мороза.