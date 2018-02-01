Что покупать в совместной коллекции UNIQLO и главной музы Карла Лагерфельда?

По словам самой де ля Фрессанж, новая линейка воплощает ее представление о максимально комфортной одежде и вписывается в концепцию UNIQLO LifeWear. Согласно ей, одежда должна создаваться на основе инновационных технологий, иметь высокое качество и универсальный дизайн. Коллекция UNIQLO X Ines de la Fressange поступит в продажу в России, в том числе и в Петербурге, уже в начале марта.