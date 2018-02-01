Что покупать в совместной коллекции UNIQLO и главной музы Карла Лагерфельда?
Японская марка UNIQLO анонсировала запуск очередной, девятой, коллаборации с Инес де ля Фрессанж — французской аристократкой и любимицей Карла Лагерфельда, снявшейся едва ли не во всех кампейнах Chanel 80-х годов. В коллекцию вошли 82 предмета женской одежды: идеальные сарафаны на лето, легкие бланковые сорочки, полупрозрачные шопперы, косметички с «автографом», непромокаемые ветровки и шляпки в стиле Коко Шанель.
По словам самой де ля Фрессанж, новая линейка воплощает ее представление о максимально комфортной одежде и вписывается в концепцию UNIQLO LifeWear. Согласно ей, одежда должна создаваться на основе инновационных технологий, иметь высокое качество и универсальный дизайн. Коллекция UNIQLO X Ines de la Fressange поступит в продажу в России, в том числе и в Петербурге, уже в начале марта.
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